Dünya'ya doğru 880 milyon tonluk TNT gibi geliyor!

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Apophis isimli göktaşının Yarkovsky etkisi olarak bilinen bir fenomen nedeniyle hızlandığını keşfetti.

Bulgulara göre Apophis, Güneş ışığı tarafından itiliyor ve göktaşının bazı kısımları diğer bölgelerden daha hızlı ısınıyor. Yarkovsky ivmelenmesi de burada devreye giriyor.

Göktaşının keşfedildiği 2004'ten beri gökyüzündeki hareketini izleyen astronom Dave Tholen, bu durumu şöyle açıkladı:

Bu yıl içinde Subaru teleskobuyla yaptığımız yeni gözlemler, Apophis'in Yarkovsky ivmesini ortaya çıkardı. Asteroidin tamamıyla yerçekimsel bir yörüngeden yılda yaklaşık 170 metre uzaklaştığını gösterdi. Bu da 2068’de Dünya’ya çarpacağı senaryosunu gündemde tutmak için yeterli.

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Astronomların tahminine göre, eğer gerçekleşirse, çarpışmanın şiddeti aynı anda patlayan 880 milton tonluk TNT’ye eşit olacak.

Aphophis ayrıca 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'nın "son derece yakınından" geçecek. Bu yakın geçiş sırasında göktaşının çıplak gözle görülebileceği belirtiliyor.



