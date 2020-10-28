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  4. Dünya'ya doğru 880 milyon tonluk TNT gibi geliyor!

Dünya'ya doğru 880 milyon tonluk TNT gibi geliyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 28.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Adını kaos tanrısından alan üç futbol sahası büyüklüğündeki asteroidin Dünya’ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı. Bilim insanları, bu durumun Apophis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığını artırdığını iddia ediyor.

Dünya'ya doğru 880 milyon tonluk TNT gibi geliyor!

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Apophis isimli göktaşının Yarkovsky etkisi olarak bilinen bir fenomen nedeniyle hızlandığını keşfetti.

Bulgulara göre Apophis, Güneş ışığı tarafından itiliyor ve göktaşının bazı kısımları diğer bölgelerden daha hızlı ısınıyor. Yarkovsky ivmelenmesi de burada devreye giriyor.

Göktaşının keşfedildiği 2004'ten beri gökyüzündeki hareketini izleyen astronom Dave Tholen, bu durumu şöyle açıkladı:

Bu yıl içinde Subaru teleskobuyla yaptığımız yeni gözlemler, Apophis'in Yarkovsky ivmesini ortaya çıkardı. Asteroidin tamamıyla yerçekimsel bir yörüngeden yılda yaklaşık 170 metre uzaklaştığını gösterdi. Bu da 2068’de Dünya’ya çarpacağı senaryosunu gündemde tutmak için yeterli.

“Kaos Tanrısı” asteroidinin Dünya yakınından geçmesi, bizi daha tehlikeli düşmanlardan koruyabilir

Astronomların tahminine göre, eğer gerçekleşirse, çarpışmanın şiddeti aynı anda patlayan 880 milton tonluk TNT’ye eşit olacak.

Aphophis ayrıca 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'nın "son derece yakınından" geçecek. Bu yakın geçiş sırasında göktaşının çıplak gözle görülebileceği belirtiliyor.


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