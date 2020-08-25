Dünya’ya yakın bir noktadan geçecek

Dünya her geçen zaman farklı tehlikelerin eşiğinden geçiyor. Mevcut olarak iklim, buzulların erimes, doğal yaşamın yok olması dışında uzaydan gelebilecek tehlikelere karşı da hayatta kalma savaşı veriyor. Tabi bu savaş sadece dünyanın değil, bizim yani insanoğlunun da geleceği anlamına geliyor. Ara ara NASA ‘dan yapılan açıklamalarda uzayda bulunan farklı gök cisimlerinin dünyaya çarpma olasılıkları hakkında bilgiler geliyor. Ancak son zamanlarda bu şekilde daha fazla gelişmeler yaşanmaya başladı. Son olarak da 2018VP1 adı verilen asteroidin dünyaya çarpma olasılığı gündeme geldi.

Öncelikle belirtelim çarpma ihtimali fazla değil. Çarpma olaslığı olarak binde 41. Tabi, bu ihtimal oranı dünyaya çarpma ihtimali olarak hesaplandığında aslında önemli bir oran. Ancak 2018VP1 adı verilen asteroidin çapının 2 metre olması biraz daha rahatlatıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında aslında yeni bir gezegenin veya yaşanabilecek bir felakate karşı gidilebilecek veya gök cisimlerin çarpmasını engelleyecek bir teknolojinin ihtiyacı hissediliyor. Bu arada bu asteroidinin ABD Başkanlık seçimlerinden bir gün önce, yani 2 Kasım’da Dünya’nın çevresinden geçmesi beklendiğini hatırlatalım.