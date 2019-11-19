Dünya Yaşlılar Derneği, Kenya’da su kuyuları açacak 

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılar Derneği yeni hizmet binası açılışı yapıldı. Derneğin Başkanı Umut Çınar, "Gelecek yıl Nisan ayında Kenya'ya gideceğiz. Orada hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız hem de su kuyuları açıp oradaki çocukları suyla buluşturacağız" dedi.

Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi’nde yapılan açılışa, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mecit Hazır, Dünya Yaşlılık Derneği Onursal Başkanı Abdullah Satoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta fotoğrafçı Gökhan Emre Akıl’ın 'Afrika' fotoğrafları da sergilendi. Açılışta konuşan, Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılar Derneği Başkanı Umut Çınar, Dünya Markalar Derneği olarak Ocak ayının 14'ünde dünya markalar zirvesi yapacaklarını söyledi. Çınar, "Derneklerimizin sloganı ruhun rengi olmaz, bu sloganla gelecek yıl Nisan ayında Kenya'ya gideceğiz. Orada hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız hem de su kuyuları açıp oradaki çocukları suyla buluşturacağız" diye konuştu.

Fotoğrafçı Gökhan Emre Akıl ise bugüne kadar 90 ülkeyi gezdiğini belirterek, "En çok Afrika kıtasından etkilendim. Kameramı hep uzak ülkelere götürdüm. Farkındalık yaratmak adına birçok yerde fotoğraf sergileri açtım. Dünya Yaşlılık Derneği'yle beraber Kenya'nın Malindi köyünde çalışmalar yaptık. O köyün suya ihtiyacı olduğunu gördük. Amacımız yaşlı insanlar dünyanın en temel ihtiyacı olan suya bir an önce ulaşsın istedik" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI



