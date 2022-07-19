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Dünyaca ünlü atlet Mo Farah'ın açıklamaları gündeme oturdu! Gerçek Mo Farah Türkiye'de çıktı

19.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali asıllı İngiliz atlet Mo Farah'ın hayat hikayesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Çocukken kaçakçılar tarafından İngiltere'ye getirildiğini ve gerçek adının Mo Farah (Muhammed) olmadığını söyleyen ünlü isim, başka birinin adıyla ülkeye sokulduğunu itiraf etmişti. Ünlü atletin açıklamaları çok konuşulurken, gerçek Mo Farah'la ilgili ortaya çıkan Türkiye gerçeği şaşkına çevirdi.

Dünyaca ünlü atlet Mo Farah'ın açıklamaları gündeme oturdu! Gerçek Mo Farah Türkiye'de çıktı

Birçok kez olimpiyat ve dünya şampiyonu olan ve 'sir' ünvanı alan Somali asıllı İngiliz atlet Mo Farah, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Gerçek adının "Hüseyin Abdi Kahin" olduğunu, Mo (Muhammed) Farah, İngiltere'ye kaçak yollarla sokulduğunu ve isminin ise Cibuti'den uçakla getirenler tarafından verildiğini anlatmıştı. Dünyaca ünlü sporcunun açıklamaları şaşkına çevirirken, gerçek Mo Farah'la ilgili yaşanan gelişme olayı daha da ilginç hale getirdi.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'de yaşadığı ortaya çıkan gerçek Mo Farah'ın şu sıralar tek hayali, olimpiyat şampiyonu adaşıyla tanışmak. Türkiye'de öğrenci olduğunu söyleyen Farah'ın, tıpkı yıldız atlet gibi Somali'nin Mogadişu kentinde yoksulluk içinde doğduğu ve iki yıl önce iyi bir yaşam hayaliyle Türkiye'ye gittiği öne sürüldü.

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Yapılan açıklamalarda çevre esnaf ve öğrenci arkadaşları gerçek Mo Farah'ın kibar ve güler yüzlü olduğunu ifade etti. İngiliz atlet ise Türkiye'de yaşayan Mo'nun, Birleşik Krallık'a gelmesi için elinden geleceğini yapacağını belirtti.

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İngiltere
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