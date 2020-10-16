Dünyaca ünlü Elhamra Sarayı bahçesinde çırılçıplak koştu

Avrupa'da İslami eserler arasında en önemli eserler arasında kabul edilen Elhamra Sarayı’nda dün ilginç anlar yaşandı. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer alan, Elhamra Sarayı’nın bahçesinde çırılçıplak koşan adam, görenleri şoke etti.

Orada yaşayanların "çıplak adam" olarak adlandırdığı Olmo Garcia, turistlerin çektiği görüntülerde ellerini sallayarak neşeli bir şekilde etrafta koştuğu görünüyor.

Elhamra Sarayı’ndaki güvenlik görevlilerinin olaya nasıl müdahale edemeyeceklerini bilememeleri turistler tarafından maskaralık olarak adlandırıldı. Sosyal medya sitelerinde çok paylaşılan video neredeyse 1 milyon izlenmeye ulaştı.

