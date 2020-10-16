HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyaca ünlü Elhamra Sarayı bahçesinde çırılçıplak koştu

Dünyaca ünlü Elhamra Sarayı bahçesinde çırılçıplak koştu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Elhamra Sarayı bahçesinde çırılçıplak koşan adam orada gezen turistleri şoke etti.

Dünyaca ünlü Elhamra Sarayı bahçesinde çırılçıplak koştu

Avrupa'da İslami eserler arasında en önemli eserler arasında kabul edilen Elhamra Sarayı’nda dün ilginç anlar yaşandı. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer alan, Elhamra Sarayı’nın bahçesinde çırılçıplak koşan adam, görenleri şoke etti.

Orada yaşayanların "çıplak adam" olarak adlandırdığı Olmo Garcia, turistlerin çektiği görüntülerde ellerini sallayarak neşeli bir şekilde etrafta koştuğu görünüyor.

image

Elhamra Sarayı’ndaki güvenlik görevlilerinin olaya nasıl müdahale edemeyeceklerini bilememeleri turistler tarafından maskaralık olarak adlandırıldı. Sosyal medya sitelerinde çok paylaşılan video neredeyse 1 milyon izlenmeye ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesajRus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra Playboy modeli oldu: Güvenim geldi!
Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra hayaline kavuştu
Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj
Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
'1 milyon tondan fazla radyoaktif su denize boşaltılacak'
'En az 1 milyon ton radyoaktif su denize boşaltılacak'
Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı
Kraliçe 7 ay sonra ilk kez dışarıda!
Reuters: Türkiye S-400'leri bugün test edecek
Reuters: Türkiye S-400'leri bugün test edecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.