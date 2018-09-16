Dünyaca ünlü isimler Harbiye'de

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü isimler, "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında müzikseverlerle buluşuyor.

İlk ağırladığı sanatçı Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç olan festivalde bugün İspanyol şarkıcı Buika, yarın ise Yunan müziğinin usta isimlerinden Despina Vandi, hayranlarıyla Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde bir araya gelecek.

"İstanbul nefes alıyor" sloganıyla düzenlenen festival hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan, festivalin sanat yönetmeni ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, festivalin İstanbul halkı tarafından çok beğenildiğini ve eğlenceli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

-"Genç müzisyenlerin festivalde yer alması bizim için önemli"

Çağrı, festival kapsamında İstanbul'un çeşitli meydanlarında verilen konserlere halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu konserlerde çıkan gruplar, bugün sosyal medyada en çok takip edilen, genç kitlelerin takip ettiği çok önemli bestecilerin, müzisyenlerin yer aldığı gruplardı. Onların bu festivalde yer bulması onlar açısından da bizim açımızdan da çok önemliydi." dedi.