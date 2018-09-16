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Dünyaca ünlü isimler Harbiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

İlk ağırladığı sanatçı Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç olan festivalde bugün İspanyol şarkıcı Buika, yarın ise Yunan müziğinin usta isimlerinden Despina Vandi, hayranlarıyla Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü isimler, "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında müzikseverlerle buluşuyor.

İlk ağırladığı sanatçı Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç olan festivalde bugün İspanyol şarkıcı Buika, yarın ise Yunan müziğinin usta isimlerinden Despina Vandi, hayranlarıyla Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde bir araya gelecek.

"İstanbul nefes alıyor" sloganıyla düzenlenen festival hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan, festivalin sanat yönetmeni ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, festivalin İstanbul halkı tarafından çok beğenildiğini ve eğlenceli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

-"Genç müzisyenlerin festivalde yer alması bizim için önemli"

Çağrı, festival kapsamında İstanbul'un çeşitli meydanlarında verilen konserlere halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu konserlerde çıkan gruplar, bugün sosyal medyada en çok takip edilen, genç kitlelerin takip ettiği çok önemli bestecilerin, müzisyenlerin yer aldığı gruplardı. Onların bu festivalde yer bulması onlar açısından da bizim açımızdan da çok önemliydi." dedi.

Festivalde usta müzisyen Cem Karaca'yı da andıklarını hatırlatan Çağrı, şunları kaydetti:

"Cem Karaca anısına hazırladığımız konser harika geçti. Birçok sanatçı arkadaşımız Karaca'nın şarkılarını muhteşem yorumladılar. İzleyiciler de salonu doldurdu ve çok hüzünlü dakikalar yaşadılar. Cem Karaca'yı tekrar hatırlamanın mutluluğunu yaşadılar. Onun şarkılarına eşlik ettiler. O gece İlkim Karaca da bana Cem Karaca'nın son klibinde kullandığı fularını hediye etti. Gerçekten istediğimiz gibi, rüya gibi bir gece oldu. Tekrardan ruhu şad olsun."

Çağrı, festival bünyesinde çeşitli yarışmalar gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bu sene yarışmaya katılan gençlerin çok daha ilgiyle ve heyecanla katıldığını gördük. Artık Klarnet Festivali'nde kendilerini göstermenin, başarı kazanmanın onlar için çok büyük bir şey olduğunu farkettik. Zaten festivalde bunu oluşturmaya çalışıyordum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festival, 17 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
"7. Uluslararası Klarnet Festivali" Serkan Çağrı

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