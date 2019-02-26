Dünyaca ünlü ressam Dali’nin eseri Marmaris’te sergileniyor

Dünyaca ünlü ressam Salvador Dali gibi birçok ünlü sanatçının eserlerinin sergilendiği Eskici Müzayede Resim ve El Sanatları Sergisi kapılarını açtı. Sergi 1 Mart’ta düzenlenecek müzayede ile son bulacak.

Marmaris önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Sergide dünyaca ünlü Pierre Auguste Renoir, Salvador Dali, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Şeref Bigalı , Sabri Akça gibi ressamların eserleri, Eskici Müzayede Resim ve El Sanatlar Sergisi’nde sergileniyor. Sergi düzenlenene kokteyl ile kapılarını açtı. Sergide ünlü tabloların yanısıra objeler, antikalar, retro ürünler ve el işi ürünler de yer alıyor. Sergi 1 Mart Cuma günü Marmaris’te bir ilk olan müzayede ile sona erecek. Müzayedede bir liradan yüz bin liraya kadar ürünler satışa çıkarılacak. Organizasyon koordinatörü Sertaç Ay etkinlik hakkında bilgi verdi. Marmarislilerin ilgisinden memnun olduklarını belirten Ay, “Marmaris’te hem resim ve el sanatları sergimizi açtık, 1 Mart’ta da müzayedemizi gerçekleştireceğiz. Ünlü ressamların tabloları da müzayede de satışa çıkarılacak. Müzayedemizde objeler, antikalar, retro ürünler ve daha birçok ürünümüz olacak. Müzayedemizde bir liradan yüz liraya kadar açık arttırma usulü ile ürünler satılacak. Sergi açılışımıza ilgi çok yoğun oldu. Müzayedemizde Marmaris’te yapılan il müzayede olacak. Sergimizde birçok önemli eser var ama en başta Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun bir eseri var. Şeref Bigalı’nın eseri, dünyaca ünlü Salvador Dali’nin eseri var.” dedi.