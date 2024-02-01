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'Dünyada en sık görülen kanser türü' diyerek açıkladı 'Erken teşhis edilebilir! Yeter ki şüpheli bir durum olduğunun farkına varılsın'

01.02.2024 16:57 | Son Güncelleme:
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Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Yunus Özcan, deri kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek “Çoğu deri kanseri, deneyimli bir cilt doktoru tarafından kolayca tanınabilir” dedi.

'Dünyada en sık görülen kanser türü' diyerek açıkladı 'Erken teşhis edilebilir! Yeter ki şüpheli bir durum olduğunun farkına varılsın'

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nda hasta kabulüne başlayan Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özcan, cilt (deri) kanseri riski ve korunma yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Deri kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayan Dr. Özcan, “Ancak deri kanserlerinin çok sık görülmesi, çeşit çeşit olması ve bazılarının iç organlara yayılım göstermemesi gibi nedenlerden dolayı kanser istatistiklerine dahil edilmez. Bununla beraber melanom gibi erken yaşta ölümcül olabilen deri kanserleri de vardır. Bunların ortak özellikleri ise deri muayenesi ile tespiti genelde kolay olmasıdır. Çoğu deri kanseri, deneyimli bir cilt doktoru tarafından kolayca tanınabilir” diyerek doktor kontrolünün önemine dikkat çekti.

"SOLARYUM KULLANIMI RİSKLİDİR"

Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının deri kanserinin başlıca nedenleri arasında olduğunun altını çizen Özcan, “Solaryum kullanımı da risklidir. Açık tenli olup kolayca yanan kişiler bu ışınlardan daha kolay etkilenir. Ultraviyole ışınlara bağlı hasarın deride birikici etkileri vardır ve yaş ilerledikçe deri kanseri oluşma riski artmaktadır. Bir defa deri kanseri geçiren veya farklı bir organda kanser hastalığı olanlarda da ikincil deri kanserlerinin gelişme riski artmaktadır. İlaç, hastalık veya herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde de risk artmaktadır. Bu kişilerin, deri kanseri gelişme riskine karşı uyanık olmaları ve ciltlerinde oluşan değişiklikleri takip etmeleri gerekmektedir” dedi.

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KORUNMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Doktor kontrollerinin ve korunmanın önemini yineleyen Yunus Özcan, “Ultraviyole ışınlardan korunmamız ve bunu hayatımız boyunca yapmamız gerekiyor. Tercihen ultraviyole A ve B koruması olan, SPF’si en az 30 olan bir güneş koruyucuyu düzenli olarak kullanmalıyız. Cildimizin tamamını en azından yılda bir defa kontrol edip yeni oluşan, şekil veya renk değiştiren şüpheli oluşumlar için cilt doktoruna başvurmamız gerekiyor. Deri kanserleri erken teşhis edilebilir. Yeter ki şüpheli bir durum olduğunun farkına varılsın ve hekime başvurulsun” ifadeleri ile açıklamasını sonlandırdı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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solaryum deri kanseri
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