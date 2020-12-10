Dünyada ilk! İnsan yapımı nesnelerin ağırlığı canlıları geçti

İnsan yapımı nesnelerin dünyaya olan yükünün şu anda yaklaşık bir teraton olduğu belirtildi. Bununla birlikte araştırmacılar, söz konusu durumun dünyanın 18. yüzyıldan itibaren artık geri döndürülmesi çok zor bir sürece girdiği Antroposen Çağı’nın (İnsan Çağı) bir kanıtı olduğunu söyledi.
Bilim insanları, gezegenimizdeki, insan yapımı nesnelerin ağırlığının yıl sonuna kadar canlıların ağırlığını aşacağını açıkladı. Başka bir deyişle, dünyada tüm plastik, tuğla, betonla yapılan yol ve binalar ile diğer cisimlerin toplam ağırlığı, ilk kez gezegendeki tüm hayvan ve bitkilere ağır basacak.
Araştırmacılar, insan yapımı nesnelerin tahmini ağırlığının yaklaşık bir teraton (1 000 000 000 000 ton) olduğunu belirtti. Bu durum dünyadaki her insanın her hafta vücut ağırlığından daha fazlasını ürettiği anlamına geliyor.
Söz konusu şaşırtıcı rakamlar, insanlığın dünyayı nasıl dönüştürdüğünü göstermek için İsrail'in Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden bir ekip tarafından hesaplandı. Araştırmayı yöneten Doktor Ron Milo BBC’ye verdiği demeçte, “Bu hesap, insanların şu anda dünyayı şekillendirmede oynadığı başlıca rol hakkında bize bir şeyler anlatması anlamında sembolik. Hepimiz yaşayan dünya ile insanlık arasında nasıl daha iyi bir denge kurabileceğimizi düşünüp ne kadar tüketim yaptığımızı sorgulamalıyız” ifadelerini kullandı.
Bilim insanları çalışma kapsamında 1900 yılından bu yana günümüze kadar tüm insan yapımı inşaların ve cisimlerin birleşik kütlesini buldular ve bunu gezegendeki tüm canlıların (biyokütle olarak bilinir) ağırlığıyla karşılaştırdılar. Araştırmacılar, plastik şişelerden binalara, yollar için kullanılan beton ve çimentoya kadar üretilen her şeyin ağırlığının her 20 yılda bir ikiye katlandığını belirtti.
Bununla birlikte, ormanlar ve doğal alanlardaki bitki örtüsü ve ağaçların kaybedilmesi nedeniyle de canlıların ağırlığının düşüyor. Araştırmacıların tahminlerine göre 2020, yollar, binalar ve makineler gibi insan yapımı kütlelerin muhtemelen dünyadaki tüm canlılarınkini geçeceği bir yıl olacak. Bu şekilde üretilmeye devam edilirse 2040 yılına kadar, insan yapımı tüm malzemelerin ağırlığı 1.1 teratondan (1.100.000.000.000 ton) yaklaşık üç teratona çıkacak. Bu, insanlığın şu anda yılda 30 gigatondan (30.000.000.000 ton) fazla malzeme ürettiği anlamına geliyor.
Diğer taraftan araştırmacılar Nature' dergisinde yayınlanan araştırmanın, gelecekte milyonlarca kayalıkta izlerinin olacağının düşünüldüğü Antroposen olarak bilinen yeni bir jeolojik çağa girdiğimizin bir başka kanıtı olduğunu söyledi. Antroposen Çağı ya da İnsan Çağı, insanlığın dünyaya olan etkisinin en üst düzeylere çıktığı Sanayi Devrimi’nden bugüne kadar gelen ve devam edecek sürece deniliyor. Çünkü dünyanın 18. yüzyıldan itibaren artık geri döndürülmesi çok zor bir sürece girdiği düşünülüyor. İnsan nüfusunun ve tüketim alışkanlıklarının aniden hızlandığı 1950'ler ise Antroposen Çağı’nın fitilini ateşleyen dönem olarak görülüyor. Çünkü bu dönem alüminyum, beton ve plastik gibi her yerde bulunan malzemelerin yaygın olarak kullanılmasıyla aynı döneme denk geliyor.