Dünyada ilk! İnsan yapımı nesnelerin ağırlığı canlıları geçti

İnsan yapımı nesnelerin dünyaya olan yükünün şu anda yaklaşık bir teraton olduğu belirtildi. Bununla birlikte araştırmacılar, söz konusu durumun dünyanın 18. yüzyıldan itibaren artık geri döndürülmesi çok zor bir sürece girdiği Antroposen Çağı’nın (İnsan Çağı) bir kanıtı olduğunu söyledi.

Bilim insanları, gezegenimizdeki, insan yapımı nesnelerin ağırlığının yıl sonuna kadar canlıların ağırlığını aşacağını açıkladı. Başka bir deyişle, dünyada tüm plastik, tuğla, betonla yapılan yol ve binalar ile diğer cisimlerin toplam ağırlığı, ilk kez gezegendeki tüm hayvan ve bitkilere ağır basacak.

1 TERATONA ULAŞTI

Araştırmacılar, insan yapımı nesnelerin tahmini ağırlığının yaklaşık bir teraton (1 000 000 000 000 ton) olduğunu belirtti. Bu durum dünyadaki her insanın her hafta vücut ağırlığından daha fazlasını ürettiği anlamına geliyor.

YAŞAYAN DÜNYA İLE İNSANLIK ARASINDA NASIL DAHA İYİ BİR DENGE KURULACAĞI DÜŞÜNÜLMELİ

Söz konusu şaşırtıcı rakamlar, insanlığın dünyayı nasıl dönüştürdüğünü göstermek için İsrail'in Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden bir ekip tarafından hesaplandı. Araştırmayı yöneten Doktor Ron Milo BBC’ye verdiği demeçte, “Bu hesap, insanların şu anda dünyayı şekillendirmede oynadığı başlıca rol hakkında bize bir şeyler anlatması anlamında sembolik. Hepimiz yaşayan dünya ile insanlık arasında nasıl daha iyi bir denge kurabileceğimizi düşünüp ne kadar tüketim yaptığımızı sorgulamalıyız” ifadelerini kullandı.