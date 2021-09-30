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  4. Dünyada ilk! Şempanze 'seks oyuncağı' ile mastürbasyon yaptı

Dünyada ilk! Şempanze 'seks oyuncağı' ile mastürbasyon yaptı

30.09.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uganda'da bir erkek şempanze çevreye atılmış bir plastik şişeyle mastürbasyon yaparken görüntülendi. Bilim insanları, şempanzenin insan yapımı bir nesneyi seks oyuncağı olarak ilk kez kullandığını, yaklaşık yarım saat boyunca plastik şişeyle uğraştığını söylüyor.

Uganda'nın Bulindi kentinden bir şempanzenin, insan yapımı bir "seks oyuncağı" ile mastürbasyon yaptığı gözlemlendi. Bu seks oyuncağının ise çevreye atılmış bir plastik şişe olduğu belirlendi. Araali adındaki şempanze, atılan şişeyi özel bölgesine koyarken görülüyor.

Yayınlanan raporda, erkek maymunların stresli zamanlarında ya da bir eş bulamadıklarında mastürbasyon yapmaya yatkın oldukları, daha önce mastürbasyon yapmak için meyve veya pürüzsüz taşlar kullanırken görüldüklerini ancak ilk kez insan yapımı bir nesne kullanıldığına dikkat çekildi.

DÜNYADA İLK

Araştırmacılar gözlemlerine göre şempanzenin yaklaşık yarım saat boyunca plastik şişeyle uğraştığını kaydederken, bunun aynı zamanda seks için insan atığını kullanan ilk vahşi maymun vakası olduğunu, bunun dünyada bir ilk olduğunu belirttiler.

Araştırmacılar Matthew McLennan ve Kim van Dijk, ''hayvanların giderek artan bir şekilde plastik kirliliğine maruz kaldıklarını, kendilerini çöpe alıştıklarını ve bunu faaliyetlerine entegre ettiklerini söyleyebiliriz'' diyor.

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Araştırma kuruluşları, çalışmalarının sonuçlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Söz konusu olay tweet atılarak, ''Uganda, Bulindi'de vahşi bir erkek şempanze tarafından mastürbasyon aleti olarak insan nesnesi kullanımı'' notu paylaşıldı.

ŞİŞENİN ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, "Açık şişenin fiziksel özellikleri, muhtemelen Araali adındaki şempanzenin otoerotik tepkisini ortaya çıkardı, bu da onun bu amaç için uygunluğunu kabul ettiğini düşündürdü" dedi.

*Olay 2018'de Uganda'da gerçekleşti ve yeni bir araştırma makalesinde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Uganda
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