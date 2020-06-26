HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyada kaydedilen en uzun yıldırım kaç km?

Dünyada kaydedilen en uzun yıldırım kaç km?

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 14:43 | Son Güncelleme

Dünyada kaydedilen en uzun yıldırımın 709 kilometre olduğu açıklandı.

Dünyada kaydedilen en uzun yıldırım kaç km?

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), dünyada şimdiye kadar kaydedilen en uzun yıldırımın 709 kilometre olduğunu duyurdu.

DMÖ, yaptığı açıklamada yeni uydu yıldırım görüntüleme teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ölçümlere göre dünyanın en uzun yıldırımının 31 Ekim 2018'de Brezilya'da kaydedildiğini bildirerek, bunun yatay olarak 709 kilometre ölçüldüğünü belirtti.

Açıklamada, 4 Mart 2019'da Arjantin'de meydana gelen yıldırımın 16,73 saniye sürdüğü, bunun da şimdiye kadar kaydedilen süresi en uzun yıldırım olduğu aktarıldı.

DMÖ uzman komitesinden baş raportör Randall Cerveny, "Yeni ölçümlemeler yıldırımlarda yeni rekorları ortaya çıkardı. Yıldırım kayıt teknolojisi geliştikçe daha büyük rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi
2020 Kurban satış alanları ne zaman açılacak? İşte cezalar!2020 Kurban satış alanları ne zaman açılacak? İşte cezalar!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bilim Kurulu üyesi tarih de vererek korkutan açıklamayı yaptı

Bilim Kurulu üyesi tarih de vererek korkutan açıklamayı yaptı

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
NASA'dan 240 bin lira ödüllü 'uzay tuvaleti' yarışması

NASA'dan 240 bin lira ödüllü 'uzay tuvaleti' yarışması

BM: Korona uyuşturucu kullanımını tetikleyebilir

BM: Korona uyuşturucu kullanımını tetikleyebilir

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Turistler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktu

Turistler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktu

Koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşama ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı

Hangi ülkeler ikinci dalgayı yaşayabilir? İşte o liste

“Hayatım boyunca her gün göz yaşartıcı gaza maruz kaldım”

“Hayatım boyunca her gün göz yaşartıcı gaza maruz kaldım”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.