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Dünyada nadir görülen durum! 8 haftalık hamile kadına açık beyin ameliyatı yapıldı: "Gebeliğimi öğrendikten 1 hafta sonra beyin kanaması geçirdim"

Van’da 8 haftalık hamile olan 33 yaşındaki Elif İşnas, geçirdiği beyin kanamasının ardından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla hem kendi hayatını hem de bebeğinin hayatını kurtardı. İpekyolu ilçesinde yaşayan ve beşinci çocuğuna hamile olan İşnas, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilince acilen ileri tetkik için başka bir merkeze sevk edildi. Detaylar haberimizde...

Dünyada nadir görülen durum! 8 haftalık hamile kadına açık beyin ameliyatı yapıldı: "Gebeliğimi öğrendikten 1 hafta sonra beyin kanaması geçirdim"

Van’da beşinci çocuğuna hamile olan 33 yaşındaki Elif İşnas, geçirdiği beyin kanamasının ardından yapılan başarılı cerrahi müdahaleyle hem kendi hayatını hem de bebeğinin hayatını kurtardı. Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği belirlenen İşnas, uygun tedavi için farklı merkezlere sevk edildi. Endovasküler girişimin yetersiz kalacağı öngörülerek açık beyin ameliyatına karar verildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Sida Doğan tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik operasyonun ardından hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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8 HAFTALIK HAMİLE HASTA BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURMUŞ

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Sida Doğan, 33 yaşında ve 8 haftalık hamile olan hastanın kendilerine baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunu belirtti. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiğini tespit ettiklerini ve ilk etapta ileri tetkik amacıyla hastayı dış merkeze yönlendirdiklerini ifade eden Dr. Doğan, "Dış merkezde hastamıza endovasküler girişimle baloncuk kapatma işlemi uygulanmaya çalışıldı ancak cerrahi müdahalenin daha uygun olacağına karar verildi. Bunun üzerine hasta tekrar bize gönderildi ve hastanemizde açık beyin ameliyatı gerçekleştirildi. Şu an ameliyatın 16. günündeyiz ve hastamızın taburculuğu planlanmaktadır. Hastamızın gebeliği devam etmekte olup, bebeğin durumu kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yakından takip edilmektedir. Genel durumu iyi olarak bildirilmektedir" dedi.

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"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİKTEN BİR HAFTA SONRA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİM"

18 yıldır evli ve 4 çocuk annesi olduğunu söyleyen Elif İşnas isimli hasta ise "Bu bebeğime yeni hamile kalmıştım. Hamile olduğumu öğrendikten bir hafta sonra beyin kanaması geçirdim. Şiddetli baş ağrısıyla ambulansla hastaneye getirildim. MR çekildi ve beyin kanaması geçirdiğim ortaya çıktı. Hemen yoğun bakıma alındım, ardından başka bir merkeze sevk edildim. Orada renkli MR çekildi ve beyin damarımın patladığı tespit edildi. Sonra tekrar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildim. Burada yapılan ameliyat başarılı geçti. Şu an çok şükür iyiyim. Hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.

"DÜNYADA NADİR OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR"

Hem hamile hem de beyin anevrizması açısından dünyada nadir vakalardan biri olduğunu dile getiren Doğan, "Bu tarz vakalar, gebelikte görülen beyin kanaması nedeniyle gerçekleştirilen beyin anevrizması ameliyatları açısından dünyada nadir olarak kabul edilmektedir. Bu da hastanemizde, gebe bir hastaya bu şekilde uygulanan ilk ameliyat olmuştur. Hem hastamızın hem de bebeğimizin genel durumu şu an için iyi" dedi.

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"AMELİYAT RİSKLİYDİ"

Ramazan Bayramı arefesinde eşinin aniden baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini dile getiren Metin İşnas da, "Doktorla görüştüğümüzde eşimin beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Hemen yoğun bakıma alındı. Buradaki doktorumuzla görüştüğümüzde durumun kritik olduğu ve eşimin hamile olması nedeniyle ameliyatın da riskli olabileceği belirtildi. Çok şükür ameliyat başarılı geçti. Eşim şu anda gayet iyi" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beyin anevrizması beyin kanaması hamile kadın
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