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Dünyada sadece 2 tane var! Biri İngiltere'de, diğeri Yozgat'ta... 'Gerçekten çok güzel bir eser'

06.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere’nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Basilica Therma Roma Hamamı´nın turizme açılması için başlatılan çevre düzenleme çalışması tamamlandı.

Dünyada sadece 2 tane var! Biri İngiltere'de, diğeri Yozgat'ta... 'Gerçekten çok güzel bir eser'

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı´nın ülke turizmine ve ziyarete açılması amacıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları sona erdi.

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50 DERECE SICAKLIKTAKİ TERMAL SUYUYLA ÖNE ÇIKIYOR

Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla öne çıkan Basilica Therma Roma Hamamında çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, kafeterya, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapıldı. Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamının, yerli ve yabancı turistlere kısa süre içerisinde kapılarını açması bekleniyor.

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"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR ESER"

Roma Hamamının hem ülke hem de Yozgat turizmine önemli katkılarının olacağını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Yozgat coğrafyamızda geçmiş dönemlerimizi yansıtan birçok eserimiz var. Bunlardan bir tanesi de Sarıkaya’daki tarihi Roma Hamamımız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde hamamımızın restorasyon çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları bitti. İnşallah çok kısa bir zaman sonra da turizme, insanımızın istifadesine sunacağız. Gerçekten çok güzel bir eser. Yozgat ve ülke turizmine çok büyük katkısı olacak. Tabi bunun yanı sıra sadece Roma Hamamı değil geçmiş dönemlere ait birçok eserimiz var, onları da Roma Hamamıyla bütünleştirerek insanımıza ve turizme kazandırabilirsek Yozgat bir açık hava müzesine haline dönüşecek ve Yozgat da turizmde hak ettiği noktaya gelecektir” dedi.

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Sarıkaya ilçesinde esnaflık yapan Abdullah Karataş ise, “Tarihi 2 bin yıla dayanan Dünya’da iki tane olan Roma Hamamı’nda çalışmalar bitti. Biz de esnaf olarak turistlerin buraya gelip ziyaret etmesini istiyoruz. Onları için de elimizden gelen gayreti esnaf olarak göstereceğiz” şeklinde konuştu. (İHA)

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Günün önemli manşetleri


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Yozgat hamam

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