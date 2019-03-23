"Dünyadaki 5 önemli fabrikadan birisi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Katar'a bu silah fabrikasının yüzde 50'sini kaça verdin? İhaleyi ne zaman yaptın sen? İhale şartnamesi nerede yayınlandı? Değeri 20 milyar dolar. Aynı konuda üretim yapan dünyadaki beş önemli fabrikadan birisi." dedi. Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş 11. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sosyal güvenliğin asgari normlarının bulunduğunu belirtti. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1952'de kabul ettiği anlaşmayı, 1971'de TBMM'nin onayladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 8 sigorta dalının uygulandığını ancak uygulanmayan bir sigorta dalı bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Aile yardımları sigortası uygulanmıyor. Talep eden kim? Uygulanması gerekir diyen kim? Biz diyoruz ama bunu önce sendikaların söylemesi lazım." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, bu sigorta kapsamında, 60 yaşında işine son verilen bir kişinin, emekliliği hak edeceği 65 yaşına kadar aile yardımları sigortasından yararlanması gerektiğini anlattı. Asgari ücretin yarısının altında ücret alan 2 milyon 136 bin kişinin bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sokak ekonomisi çalıştayı yaptıklarını anımsattı. Kılıçdaroğlu, "Toplumun her kesimine sahip çıkmak zorundayız. Türkiye'de işsizlik dünyanın en temel sorunlarından birisini yaşıyor şu anda. İşsiz sayısı 8 milyona dayandı." dedi.

- "Sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfer" Kıdem tazminatı konusunda 3 konfederasyonun genel başkanını bir akşam yemeğine davet ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Kıdem tazminatı konusunda oturun, uzlaşın nasıl bir çözüm bulunacaksa. Sizin uzlaşmadığınız hiçbir metni biz parlamentoda savunmayız dedim. Sorun var mıdır, yok mudur o ayrı bir şey ama benim gördüğüm kadarıyla sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfer içinde Türkiye ilerliyor." diye konuştu. Kılıçdardoğlu, "Vergiyi tabana yayacağız." sözünün ülkede defalarca konuşulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geliri nereye götürecekler? Yukarıya. 'Vergiyi, tabana yayacağız' dedikleri andan itibaren itirazın sizden gelmesi lazım. Gırtlağa kadar vergi ödüyor vatandaş. Asgari ücretin vergi dışı kalması lazım. Adı zaten asgari ücret, bunu da vergilersen daha ne olacak. Beyler, paşalar vergi ödemezler. Asgari ücretli en ağır vergi. Şimdi göreceksiniz dilim atlayacak, asgari ücretli bakacak ki aldığı ücret düşmüş. Ne için? Ek vergi geldi. Vergiyi yukarıya taşıyacaksın, geliri tabana yayacaksın. Geliri tabana yayıyorsan o zaman sen sosyal devleti savunuyorsun demektir, bunun olması lazım."