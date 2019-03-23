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"Dünyadaki 5 önemli fabrikadan birisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (2) - "Katar'a bu silah fabrikasının yüzde 50'sini kaça verdin? İhaleyi ne zaman yaptın sen? İhale şartnamesi nerede yayınlandı? Değeri 20 milyar dolar. Aynı konuda üretim yapan dünyadaki 5 önemli fabrikadan birisi" - "Vergiyi yukarıya taşıyacaksın, geliri tabana yayacaksın. Geliri tabana yayıyorsan o zaman sen sosyal devleti savunuyorsun demektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Katar'a bu silah fabrikasının yüzde 50'sini kaça verdin? İhaleyi ne zaman yaptın sen? İhale şartnamesi nerede yayınlandı? Değeri 20 milyar dolar. Aynı konuda üretim yapan dünyadaki beş önemli fabrikadan birisi." dedi.

Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş 11. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sosyal güvenliğin asgari normlarının bulunduğunu belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1952'de kabul ettiği anlaşmayı, 1971'de TBMM'nin onayladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 8 sigorta dalının uygulandığını ancak uygulanmayan bir sigorta dalı bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Aile yardımları sigortası uygulanmıyor. Talep eden kim? Uygulanması gerekir diyen kim? Biz diyoruz ama bunu önce sendikaların söylemesi lazım." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu sigorta kapsamında, 60 yaşında işine son verilen bir kişinin, emekliliği hak edeceği 65 yaşına kadar aile yardımları sigortasından yararlanması gerektiğini anlattı.

Asgari ücretin yarısının altında ücret alan 2 milyon 136 bin kişinin bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sokak ekonomisi çalıştayı yaptıklarını anımsattı. Kılıçdaroğlu, "Toplumun her kesimine sahip çıkmak zorundayız. Türkiye'de işsizlik dünyanın en temel sorunlarından birisini yaşıyor şu anda. İşsiz sayısı 8 milyona dayandı." dedi.

- "Sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfer"

Kıdem tazminatı konusunda 3 konfederasyonun genel başkanını bir akşam yemeğine davet ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Kıdem tazminatı konusunda oturun, uzlaşın nasıl bir çözüm bulunacaksa. Sizin uzlaşmadığınız hiçbir metni biz parlamentoda savunmayız dedim. Sorun var mıdır, yok mudur o ayrı bir şey ama benim gördüğüm kadarıyla sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfer içinde Türkiye ilerliyor." diye konuştu.

Kılıçdardoğlu, "Vergiyi tabana yayacağız." sözünün ülkede defalarca konuşulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geliri nereye götürecekler? Yukarıya. 'Vergiyi, tabana yayacağız' dedikleri andan itibaren itirazın sizden gelmesi lazım. Gırtlağa kadar vergi ödüyor vatandaş. Asgari ücretin vergi dışı kalması lazım. Adı zaten asgari ücret, bunu da vergilersen daha ne olacak. Beyler, paşalar vergi ödemezler. Asgari ücretli en ağır vergi. Şimdi göreceksiniz dilim atlayacak, asgari ücretli bakacak ki aldığı ücret düşmüş. Ne için? Ek vergi geldi. Vergiyi yukarıya taşıyacaksın, geliri tabana yayacaksın. Geliri tabana yayıyorsan o zaman sen sosyal devleti savunuyorsun demektir, bunun olması lazım."

Sendikası olan tek siyasi partinin, CHP'nin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Taşeron işçiler vardı, onları da kadroya aldık, diğer sendikalı işçilere verdiğimiz hakların tamamını verdik." dedi.

- "Hepsi benim gözümde kahramandır ve vatanseverdir"

Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank-palet işçilerinin "Bu fabrikada çalışmak istemiyoruz." şeklinde dilekçe verdiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekçe? Bu fabrikada silah üretiliyor, silah üretilirken devletin en temel ve gizli bilgileri var. Buraya Katar ordusunun subayları, elemanları geldiği zaman bütün bu sırları öğrenecekler. Biz, devletin sırlarının yabancı bir orduya verildiği bir fabrikada çalışmak istemiyoruz. O işçilerin tek tek alınlarından öpüyorum, hepsi benim gözümde birer kahramandır ve vatanseverdir."

- "Bu sorunun cevabını almış değiliz"

Türk Harb-İş Sendikasının Ankara'da miting yapmak istediğini belirten Kılıçdaroğlu, güvenlik nedeniyle mitingin yaptırılmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Amaç, kimse duymasın. Katar'a silah fabrikasını sattık, kimse duymasın. Katar'a bu silah fabrikasının yüzde 50'sini kaça verdin arkadaş? İhaleyi ne zaman yaptın sen? İhale şartnamesi nerede yayınlandı? Değeri 20 milyar dolar. Aynı konuda üretim yapan dünyadaki 5 önemli fabrikadan birisi. Acaba bedava aldığını söylediği uçak karşılığında mı o tank paletin yüzde 49,9'unu Katar ordusuna verdi? Bu sorunun cevabını almış değiliz."

Kılıçdaroğlu, son 17 yılda iktidarın topladığı verginin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını kaydetti.

(Bitti)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'daki tank palet fabrikası Tez Koop İş 11. Olağan Genel Kurulu

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