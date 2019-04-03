Dünyadaki hava kirliliği yüzünden 'çocukların yaşam beklentisi 20 ay kısalıyor'

2019 Küresel Hava Durum raporu, hava kirliliği sonucu bugün dünyaya gelen bir çocuğun ortalama yaşam beklentisinin 20 ay kısaldığını ortaya koydu.

Raporda, havadaki zehirli maddelere uzun süreyle maruz kalmanın sıtma hastalığı, alkol, kötü beslenme ya da trafik kazalarına göre daha fazla insanın ölümüne neden olduğu belirtildi.

Aynı rapora göre Güney Asya, hava kirliliğinin insan yaşamını en çok etkilediği bölgelerin başında geldi.

2017 yılında Hindistan'da 1,2 milyon kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar sonucu yaşamını yitirdi. Pakistan ve Bangladeş hava kirliliğinin kamu sağlığını en çok etkilediği diğer ülkeler.

5 milyon ölümlü vaka

Güney Asya'da, trafik ve sanayi fabrikalarının saldığı zehirli hava evlerde kullanılan yakıtların yol açtığı kirlilik ile birleşerek havadaki zehri katlanmasına neden oluyor.

Bölge nüfusu, ısınma ve yemek pişirmek için hâlâ odun ve kömür gibi biyoyakıtları kullanıyor.

Küresel raporda, 2017'de dünya çapında görülen 5 milyona yakın ölümlü vakanın hava kirliliğiyle bağlantılı felç, diyabet, akciğer kanseri ve kalp krizi gibi hastalıklardan kaynaklandığı belirtiliyor.