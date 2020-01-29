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Dünyadan Yüzyıl Anlaşmasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği planı açıklamasının ardından başta Türkiye olmak üzere Ürdün, İran, Mısır gibi ülkelerden plana büyük tepki geldi.ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri ortak basın toplantısında ’Yüzyılın Anlaşması’nın gelişmeleri açıkladı.

ABD Başkanı Trump, “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği planı açıklamasının ardından başta Türkiye olmak üzere Ürdün, İran, Mısır gibi ülkelerden plana büyük tepki geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri ortak basın toplantısında ’Yüzyılın Anlaşması’nın gelişmeleri açıkladı. Trump Kudüs’ün, İsrail’in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini ifade etti. Tump’ın açıklaması ardından Uluslararası tepkiler ortaya çıkmaya başladı. Bazı ülkeler Trump’ın attığı adımı Filistinliler için “agresif" ve "tek taraflı" olarak adlandırdı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, planın "İşgal altındaki Filistin topraklarında egemen bir devlet kurarak Filistin halkının tüm meşru haklarını" geri veren bir anlaşmayı destekledikleri ifade etti. Mısır İsraillilere ve Filistinlilere öneriyi "dikkatle incelemeye" çağırdı.

İran: “Yüzyılın ihaneti”
İran Dışişleri Bakanlığı planı "yüzyılın ihaneti" olarak niteledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Danışmanı Hesamodin Ashna, “Anlaşma İsrail ve Amerika arasında, Filistinlilerle iletişim kurulmadan yapıldı. Bu bir barış planı değil, bir dayatma planı” dedi.
Ürdün tarafından yapılan açıklamada ise, “Yeni gerçekleri empoze etmek amaçlıyor ve tek taraflı” ifadesi kullanılarak, kararın tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini kaydedildi. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi yaptığı açıklamasında, müzakere çağrısında bulunarak uluslararası hukuk kapsamında çözüm alınması gerektiğini vurguladı. Safadi "Ürdün, Filistin halkı için adil ve barışı sağlamaya yönelik her türlü gayreti destekliyor" ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan Kralı Salman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin meselesi ve Filistin haklarına olan bağlılığını dile getirdi.

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