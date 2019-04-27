HABER

Dünyanın bir ucundan gelerek Trabzon’da Türkçe öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 09:11 | Son Güncelleme

Dominik Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelip Trabzon’da Türkçe öğrenmeye çalışıyorlar.Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Türkçe kursuna gelen farklı ülkelerin vatandaşları Türkçeyi öğrenmeye çalışırken, Türkçe öğrenenlerden bazıları Trabzon’da farklı yerlerde çalışarak hayatını kazanıyor.Kursiyerlerden bazıları kısa sürede Türkçeyi öğrenmeye başarırken bazıları ise zorluğundan yakınıyor.Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi sınıf öğretmenlerinden Hasan Mollahüseyinoğlu, dünyanın farklı ülkelerinden gelenlere Türkçe öğretmeye çalıştıklarını belirterek çoğunun kısa sürede kendini ifade edebilecek kadar Türkçeyi öğrendiğini söyledi.Kursiyerlerle Türkçe konuştuğunu ancak genellikle Arapça ve Farsça kökenli kelimeler kullandıklarını belirten Mollahüseyinoğlu, “Kursumuza özellikle İslam coğrafyasında yer alan çok sayıda ülkenin vatandaşlarından katılım var.

Dünyanın bir ucundan gelerek Trabzon’da Türkçe öğreniyorlar

Dominik Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelip Trabzon’da Türkçe öğrenmeye çalışıyorlar.
Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Türkçe kursuna gelen farklı ülkelerin vatandaşları Türkçeyi öğrenmeye çalışırken, Türkçe öğrenenlerden bazıları Trabzon’da farklı yerlerde çalışarak hayatını kazanıyor.
Kursiyerlerden bazıları kısa sürede Türkçeyi öğrenmeye başarırken bazıları ise zorluğundan yakınıyor.
Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi sınıf öğretmenlerinden Hasan Mollahüseyinoğlu, dünyanın farklı ülkelerinden gelenlere Türkçe öğretmeye çalıştıklarını belirterek çoğunun kısa sürede kendini ifade edebilecek kadar Türkçeyi öğrendiğini söyledi.
Kursiyerlerle Türkçe konuştuğunu ancak genellikle Arapça ve Farsça kökenli kelimeler kullandıklarını belirten Mollahüseyinoğlu, “Kursumuza özellikle İslam coğrafyasında yer alan çok sayıda ülkenin vatandaşlarından katılım var. Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Suriye, Filistin, Yemen, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas olmak üzere Dominik Cumhuriyetinden gelen kursiyerlerimiz var. A1 ve A2 olmak üzere iki türlü kursumuz var. İlk gelenleri 136 saatlik A1 Türkçe kursuna alıyoruz. Türkçe alfabeyi bilmediklerinden ilk 25 saat alfabeyi öğretiyoruz. Daha sonra Türkçe öğrenimine geçiyoruz. Bunda da önce kendini tanıtma, yakın çevresini tanıma, günlük hayatta kendini ifade edebilme çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla Türkçemizi program dâhilinde öğretiyoruz. Kendileriyle Türkçe konuşuyorum Türkçe konuşurken daha çok kelimelerin eş anlamlılarını kullanıyorum. Örneğin ‘süre ‘kelimesi bir yerde geçtiği zaman bunu mühlet olarak, ‘ umarım’ kelimesini geçtiği zaman da ‘ temenni ederim’ şeklinde eş anlamlısını kullanıyoruz. Genellikle Arapça, Farsça kökenli kelimeleri kullanıyoruz. Böylece kendileriyle daha iyi iletişim kurabiliyoruz. Özellikle Afganistan, İranlılar daha kolay öğreniyorlar. Hepsi kendilerini ifade edebilecek kadar Türkçe öğrendiler diyebiliriz. Yaklaşık 4 yıldır ders veriyorum. Nereye gitsem karşıma tercümanlık yapan otellerde çalışan hatta ticari hayata atılan kursiyerlerimiz çıkıyor. Dolayısıyla burada öğrendikleri Türkçe sayesinde farklı yerlerde iş bularak çalışanlar var” diye konuştu.
Kursiyerlerden bazıları Türkçeyi çok rahat bir şekilde öğrendiklerini belirtirken bazıları da zorluğundan yakındı. Trabzon’da özel bir dershanede İngilizce öğretmenliği yapan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Nikolas iletişim kurmak için Türkçe öğrenmeye çalıştığını kaydederek “Merhaba, günaydın, Trabzon’da oturuyorum” söylemleriyle dikkat çekti.

Dünyanın bir ucundan gelerek Trabzon’da Türkçe öğreniyorlar

Dünyanın bir ucundan gelerek Trabzon’da Türkçe öğreniyorlar

Dünyanın bir ucundan gelerek Trabzon’da Türkçe öğreniyorlar

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurduRomanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu
Yüzde 99 engelli Berat’ın annesi Sibel Selçuk: “Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz”Yüzde 99 engelli Berat’ın annesi Sibel Selçuk: “Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da dev operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Ankara'da operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Dışişleri Bakanlığı: Portekiz Parlamentosu’nun açıklamasını reddediyoruz!

Çok sert tepki: Açıklamayı reddediyoruz!

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Esenyurt’ta çocuklar krizi eğlenceye dönüştürdü

Çocuklar krizi eğlenceye dönüştürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.