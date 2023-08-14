Dünyanın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti! Tüm uçuşlar durduruldu...

3 bin 357 metre rakımlı Etna Yanardağı gece boyunca lav ve kül püskürttü. Sicilya'nın doğusundaki Katanya şehrine yapılacak olan tüm uçuşlar yerel saatle 20.00 itibarıyla durduruldu.

VALİDEN KRİTİK UYARI!

Katanya Valisi Enrico Trantino caddelerin külle kaplanması nedeniyle 48 saat boyunca şehirde motosiklet ve bisiklet kullanımının yasaklandığını duyururken, arabaların saatte 30 kilometreden daha hızlı gitmemesini tavsiye etti.

1992 YILINDA BÜYÜK BİR PATLAMA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Avrupa’nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı, en son mayıs ayında faaliyete geçerek lav ve kül püskürtmüş, bölgedeki tüm uçuşlar iptal edilmişti. Yanardağda son büyük patlama ise 1992 yılında gerçekleşmişti. (İHA)

