Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Bu partiler 29 yaşındaki kadın için oldukça normal hali almış. Öyle ki 100 kişiyi aştıktan sonra kaç kişiyle yattığını saymayı da bırakmış. Pearl, organizasyona katılmak isteyenler için bazı kurrallar da belirlemiş.

Hedefi Çin'deki rekorun üzerine çıkmak

Parti organizatörlüğü yapan ABD'li 29 yaşındaki Pearl Derriere dünyanın en geniş katılıma sahip cinsel ilişki partisini planladığını açıkladı. Hedefinde 1000 kişinin aynı anda cinsel ilişkiye girdiği bir parti olduğunu duyuran Derriere kendisinin de poliamoriye açık olduğunu belirtiyor. İşte 1000 kişilik cinsel ilişki partisinin detayları...

35 yaşındaki erkek arkadaşı Dan Patrick ve 30 yaşındaki kız arkadaşı Tomi Tailey ile birlikte yaşayan Derriere, daha önce Çin'de kırılan 500 kişilik rekorun üzerine çıkmaya kararlı olduğunu belirtiyor.

Pearl Derriere, henüz 21 yaşındayken 100 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini ve o zamandan beri de saymayı bıraktığını söylüyor.

Genç kadın "İnsanlar hayat tarzımın biraz açgözlü olduğunu düşünebilir ama esas olay bu değil. 100 kişiyi aştıktan sonra kaç kişiyle yattığımı saymayı bıraktım zaten. " diyerek kendisini ifade etti.

Dünyanın en geniş katılımlı cinsel ilişki partisi olması beklenen organizasyonun bazı kuralları da olacak.

Bu kuralların bazıları ise şöyle; dışarıdan arkadaş getirmek yasak, kondom kullanmak zorunlu ve cep telefonu kullanımı kesinlikle yasak.

Yeri ve zamanı tamamen gizli kalacak olan cinsel ilişki partisine Pearl Derreire de katılmayı düşünüyor. 2012 yılından beri organizasyon sektöründe çalışan genç kadın daha önce bir sigorta şirketinde çalışıyordu.