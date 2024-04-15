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    4. Dünyanın en büyük kalçalı kadınları ortaya çıktı

    Dünyanın en büyük kalçalı kadınları ortaya çıktı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    15.04.2024 09:26
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    Pek çok kadın kıvrımlı bir kalçaya sahip olma fikrinden hoşlanıyor. Resmi olarak dünyanın en büyük kalçalı kadınları sıralaması açıklandı. Yeni bir araştırma, kadınların en büyük popoya sahip olduğu yerleri tek tek listeledi.

    Yeni veriler, milliyetlerine göre ve ortalama olarak hangi kadınların en geniş kalçaya sahip olduğunu analiz etti. Başka bir deyişle, dünyanın hangi bölgelerinde en büyük kalçalara sahip kadınların bulunabileceğine baktılar. Türkiye ise bu listede yer almadı.

    İLK SIRADA GÜNEY AFRİKA YER ALDI

    Daily Star'da yer alan habere göre, ortalama bir kadın 105,99 cm kalça çevresiyle gösteriş yaparken Güney Afrika en büyük kalçalı kadınlara ev sahipliği yapıyor. Bunu 104,14 cm ile Arjantin takip etti.

    basen kilo verme zayıflama

    Raporda araştırmacılar şunları yazdı: "Kalça boyutunun yaş, etnik köken ve coğrafi konum gibi faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğini öğrendik."

    basen kilo verme zayıflama2

    Bu arada dünyanın diğer bölgelerine ilişkin bazı ilginç bulguları da ortaya çıkardı.

    DÜNYA ÇAPINDA KADINLARIN KALÇA BOYUTLARI

    Güney Afrika - 105,99 cm

    Arjantin - 104,14 cm

    İsveç - 103,98 cm

    Yunanistan - 103,47 cm

    Almanya - 103,12 cm

    spor koşu sağlıklı

    Rusya ve İtalya - her ikisi de 102,99 cm

    Avustralya - 102,87 cm

    Hollanda - 102,48 cm

    Kanada - 102,36 cm

    Fransa - 102,23 cm

    spor yapan kadın

    ABD - 102,10 cm

    Nijerya - 97,94 cm

    Güney Kore - 96,52 cm

    Japonya - 96,01 cm

    Çin - 94,99 cm

    Hindistan - 91,69 cm

    Vitrin


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