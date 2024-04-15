Dünyanın en büyük kalçalı kadınları ortaya çıktı

Yeni veriler, milliyetlerine göre ve ortalama olarak hangi kadınların en geniş kalçaya sahip olduğunu analiz etti. Başka bir deyişle, dünyanın hangi bölgelerinde en büyük kalçalara sahip kadınların bulunabileceğine baktılar. Türkiye ise bu listede yer almadı.

İLK SIRADA GÜNEY AFRİKA YER ALDI

Daily Star'da yer alan habere göre, ortalama bir kadın 105,99 cm kalça çevresiyle gösteriş yaparken Güney Afrika en büyük kalçalı kadınlara ev sahipliği yapıyor. Bunu 104,14 cm ile Arjantin takip etti.

Raporda araştırmacılar şunları yazdı: "Kalça boyutunun yaş, etnik köken ve coğrafi konum gibi faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğini öğrendik."

Bu arada dünyanın diğer bölgelerine ilişkin bazı ilginç bulguları da ortaya çıkardı.

DÜNYA ÇAPINDA KADINLARIN KALÇA BOYUTLARI

Güney Afrika - 105,99 cm

Arjantin - 104,14 cm

İsveç - 103,98 cm

Yunanistan - 103,47 cm

Almanya - 103,12 cm

Rusya ve İtalya - her ikisi de 102,99 cm

Avustralya - 102,87 cm

Hollanda - 102,48 cm

Kanada - 102,36 cm

Fransa - 102,23 cm

ABD - 102,10 cm

Nijerya - 97,94 cm

Güney Kore - 96,52 cm

Japonya - 96,01 cm

Çin - 94,99 cm

Hindistan - 91,69 cm







