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Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya’da hizmete girdi

25.11.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya’da hizmete girdi

Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya’nın Mszczonow kasabasında hizmete girdi.

8 bin metreküp suyun bulunduğu, 45 metre derinliğindeki havuzda dalış yapmanın fiyatı 379 Polonya zlotisi (795 TL). Profesyonel dalgıçlar kadar amatörlerin de hizmetine açık olan tesis, misafirlerine havuz içi manzaralı otel odalarında konaklama imkanı da sunuyor.

Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya’nın Mszczonow kasabasında hizmete girdi. Başkent Varşova’ya yaklaşık 50 km uzaklıkta Deepspot adıyla faaliyet gösteren havuz, pek çok açıdan dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Genel derinliği 20 metre olan havuzda bulunan tüp şeklindeki bölümle 45 metre 40 cm derinliğe inilebiliyor.

Neredeyse 15 katlı binanın yüksekliğine eşit olan bu derinlik profesyonel dalgıçlara antrenman yapma olanağı sağlarken, amatörlere de eğitmen gözetiminde ilk dalışlarını gerçekleştirme imkanı sunuyor. Deepspot Basın Sözcüsü Krzysztof Jarzyna, İHA’ya yaptığı açıklamada havuzda bulunan suyun 8 bin metreküp olduğunu, bunun ise 27 olimpiyat havuzunda bulunan suya eşdeğer olduğunu söyledi. Havuzun günde 4 defa son teknoloji filtreleme yöntemi ile temizlendiğini aktaran Krzysztof Jarzyna, havuzun her türlü dalış sporuna imkan tanıdığını ifade etti.

SU ALTI MANZARALI OTEL ODALARI

Dünyanın en derin yüzme havuzunda ayrıca Maya tapınakları tarzında stilize edilmiş sarkıt ve kabartmaların olduğu 5 katlı mağaralar yer alıyor. Dalışa cesaret edemeyenler içinse suyun derinliklerinde yüzenleri izleyebilecekleri bir su altı tüneli mevcut. 40 milyon Polonya zlotisine (yaklaşık 10,5 milyon dolar) mal olan tesiste, konferans ve eğitim salonlarının yanı sıra havuz içi manzaralı otel odaları da bulunuyor. Haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmete açık olan havuzda dalış yapmak isteyenler ise 379 Polonya zlotisini (795 TL) gözden çıkarmak zorunda.

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