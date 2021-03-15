HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı

'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı

15.03.2021 05:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı

Hindistan'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ranjitsinh Disale, kız çocuklarının eğitim koşullarına katkıları nedeniyle 2020 Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü.

Hindistan'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ranjitsinh Disale, kız çocuklarının eğitim koşullarına katkıları nedeniyle 2020 Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü.

Disale, kazandığı 1 milyon doların yarısını, kendisiyle birlikte ilk 10'a giren diğer öğretmenlerle paylaştı.

'Covid Kahramanı' özel ödülüne ise ücretsiz çevrimiçi matematik dersleri veren İngiliz öğretmen Jamie Frost layık görüldü.

2018 yılında Küresel Öğretmen Ödülü'nün ilk 10 listesine Samsun'un Ayvacık ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan Nurten Akkuş da girmişti.

'Eğitim herkesin hakkıdır'

Kazananlar, İngiliz komedyen ve oyuncu Stephen Fry tarafından, internet üzerinden yayınlanan bir törenle açıklandı.

Ödüller Stephen Fry tarafından açıklandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, kuraklık riski barındıran Paritewadi köyünde öğretmenlik yapan Ranjitsinh Disale, 12 bin aday arasından dünyanın en iyi öğretmeni seçildi.

32 yaşındaki Disale, "Bu zor zamanlarda öğretmenler tüm öğrencilerinin doğuştan gelen hakkı olan iyi eğitimi sağlamak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Eğitimcilerin her zaman paylaşmaya inandığını söyleyen Disale, aldığı ödülün yarısını listenin ilk 10'a giren diğer öğretmenlerle paylaştı.

Yarışma jürisinin Disale'yi ödüllendirme gerekçesi, dezavantajlı kız çocuklarının okuldan uzak kalması ve erken yaşta evlendirilmesi karşısında, okullarında başarılı olmalarını sağlayacak çalışmaları oldu.

Disale ayrıca 83 ülkedeki çocuklar için çevrimiçi bilim dersleri hazırladı ve çatışma bölgelerindeki gençler arasında bağlantılar kuran uluslararası bir proje yürüttü.

Hintli öğretmen çatışma bölgelerindeki gençleri bir araya getirecek çalışmalar yaptı.

Yarışmanın partnerlerinden UNESCO'nun Genel Direktör Yardımcısı Stefania Giannini, "Covid salgını dünya genelinde eğitim sistemlerine büyük bir zarar verdi. Ancak öğretmenlerin katkısı bu zor zamanlarda fark yaratıyor" dedi.

Yarışmanın düzenleyicisi Varkey Vakfı'nın kurucusu Sunny Varkey ise Disale'nin ödülünü paylaşmasına ilişkin, "Dünyaya paylaşmanın önemini öğrettin" ifadelerini kullandı.

'Covid kahramanı'

Disale'nin ödülünü paylaşması, ilk 10 listesine giren İtalya, Brezilya, Vietnam, Malezya, Nijerya, Güney Afrika, Güney Kore, ABD ve İngiltere'den öğretmenlerin her birinin 50 bin dolardan fazla kazanması anlamına gelecek.

İngiltere'den matematik öğretmeni Jamie Frost.

Bu öğretmenlerden biri de Londra'nın güneybatısındaki Kingston'da öğretmenlik yapan Jamie Frost oldu. Frost, karantina sırasında eğitime erişmeye çalışan çocuklara yardımcı olan DrFrostMaths isimli çevrimiçi platformu kurması nedeniyle ödüllendirildi.

Frost, 'Covid kahramanı' ödülüyle yaklaşık 45 bin dolara layık görüldü. Salgının eğitim eşitsizliğini artırdığı uyarısını yapan Frost, "Bu nedenle dünya genelinde okulları kapanan öğrencilere yardımcı olacak çevrimiçi bir eğitim platformunu kurmaya yöneldim" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Frost'un "yaratıcılığını ve becerisini" takdir etti.

Gelecek yıl, ABD merkezli eğitim teknolojileri firması Chegg'in organizasyonuyla öğrencilere yönelik bir ödülün de verileceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Duvara çarpıp devrilen otomobil kaldırımdaki yayaları ezdi

Duvara çarpıp devrilen otomobil yayaları ezdi

Kaybolup tekneyle kıta değiştiren inatçı kedi bulundu

Kaybolan inatçı kedi meğer kıta değiştirmiş

Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahıs 3 gün sonra kiracısı sayesinde kurtarıldı

Uzun süredir göremeyince evine gitti, duyduğu seslerle şoke oldu

Isparta'da şap aşısı yapacak ekibe tepki gösteren büyükbaş hayvanlar, ahırın demirlerini söktü

Isparta'da şap aşısı yapacak ekibe tepki gösteren büyükbaş hayvanlar, ahırın demirlerini söktü

Motorlu testerenin boynunu kestiği genç hayatını kaybetti

Korkunç ölüm! Odun keserken testerenin kontrolünü kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.