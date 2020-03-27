Dünyanın en küçük 13" dizüstü bilgisayarı!

Apple MacBook Pro 13'ün Touch Bar’ına büyük ölçüde benzerlik gösteren, ancak çok çok daha fazlasını sunan bu Asus’un notebook dünyasına kazandırdığı yeni özelliğe ve daha birçok artıya sahip Zenbook 13 UX334FL’ye yakından bakıyoruz. İşimi yaparken, oyunumu da oynarım diyenler için Öncelikle adından da anlaşılacağı gibi 13.3” bir ekran boyutuna sahip olan ve inceleme için bize gönderilen modelde Intel’in 8. nesil ultrabook işlemcisi i7-8565U yer almakta. Bu işlemci temel frekans olarak 1.80 Ghz hızında çalışırken kendisini ihtiyaç duyduğunda ve eğer termal değerler buna izin veriyorsa 4,60 Ghz’e kadar turbolayabiliyor. Ayrıca bu işlemcinin 4 çekirdekli bir işlemci olduğunu ve Hyper Threading teknolojisi sayesinde 8 çekirdek olarak çalışabildiğinin de altını çizmek gerekiyor. Bellek kapasitesi noktasında günümüz PC kullanım alışkanlıklarını tam karşılayacak şekilde 16GB DDR4 ram lerle beraber gelen notebook’ta, bir de harici grafik birimi yer alıyor. Nvidia’nın giriş seviyesi grafik çözümü olan GeForce MX250’den gücünü alan notebook, böylece oyun oynamak isteyen kullanıcılara da bir nebze olsun fayda sağlamış oluyor. Son olarak depolama biriminden bahsedeceğimiz Zenbook 13 UX334FL’de Western Digital üretimi olan ve PCIe arayüzünü kullanan 256 GB kapasitesinde yüksek hızlı bir SSD yer almakta.

Evde Devam Eden Eğitim ve İş Hayatı İçin Dizüstü Çözümleri

Lacileri çekmek artık sadece bizlere has bir deyim değil İncelememize tasarım detaylarından devam edecek olursak; Asus’un son dönem tüm notebookların dan alışageldiğimiz bir takım hatlara sahip. Bu detaylardan biri olan Ergolift tasarım anlayışı bu notebook’ta da yer bulmuş durumda. Öte yandan Asus, seleflerine oranla çok daha ufak hatlara sahip olduğunu söylüyor yeni UX334FL’nin. Buna göre notebook’un eni 30 cm iken, derinliği ise 19 cm civarında. Cihazın kapak kapalıyken en kalın yeri yaptığım ölçümlere göre 1.8 cm iken, son olarak sabit bataryaya sahip cihazın toplam ağırlığı yalnızca 1.2 kg. Bu veriler ışığında UX334FL’yi ele alacak olursak önümüzde oldukça kompakt bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Asus’un iddiası; şimdiye kadar üretilmiş en ufak 13” ekran boyutuna sahip notebook olduğu yönünde. Cihazın parlak lacivert dış yüzeyi kalite hissiyatı bakımından benden tam not aldı. Özellikle kapağın arka yüzeyi alüminyumdan imal edilme ve çok sağlam bir hissiyat veriyor. Alt tarafta ise tam boy yekpare bir kapak söz konusu ve kolayca açılabilir bir yapıda durmuyor. Bu yüzden mevcut donanım özelliklerine dikkat ederek satın almakta yarar var. Zira sonradan depolama birimi yükseltme gibi seçeneklerde zorluk yaşamanız muhtemel.

Monster, Coronavirüs Salgını Nedeniyle Mağazalarını Geçici Süreyle Kapatıyor Tasarım; en dikkat çekici unsur Bilgisayarın üst kapağını açtığımızda, numerik tuş takımının yer almadığı ve yine kompakt bir boyuta sahip klavye bizleri karşılıyor. Beyaz led aydınlatma kullanılan bu klavyenin F tuşları çift fonksiyonlu olarak tasarlanmış. Cihazın çeşitli özelliklerini aktif etmek için bu tuşları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda güç düğmesi de F tuşlarının bulunduğu sıranın sonunda, tuşlar ile aynı fiziki yapıda konumlandırılmış. Klavyenin hemen altında, klasik touchpad pozisyonunda 5.65” boyutunda ki Screen Pad’i görüyoruz. Ultra ince çerçeveler Ekran ve klavye arasındaki kısımda ise altın sarısı bir tasarım detayı yer alıyor. Asus’un verisine göre %95 düzeyinde ekran gövde oranına sahip ekran ise ultra ince çerçeveler ile dikkat çekiyor. Tüm köşeler olabildiğince eşit mesafede ince gözükürken, üst çerçeve boyutu nispeten birazcık daha kalın çünkü Asus buraya, IR destekli bir kamera yerleştirmiş. Böylece Windows hello ile beraber, cihazı yüz tanıma yaparak açmanız mümkün kılınmış.

Biraz ekranın kendisinden bahsetmek gerekirse; 13.3” boyutunda olduğunu söylemiştik fakat aynı zaman da 1920x1080 piksel bir çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim. 60 Hz yenileme hızına sahip Led bir panel kullanılmış. Bu panel ayrıca NTSC renk gamutunun %72’sini sRGB’nin ise %100’ünü karşılayabiliyor. Son olarak parlama yapmaz yüzeye sahip bu panel 178° görüş açısı sunarak işinizi fazlasıyla görüyor.

HUAWEI MateBook D 15 Türkiye’de Satışa Çıkıyor Soğutma önemli Ergolift menteşe özelliği, açıldığında sistemi hafif bir açıyla yukarı destekleyerek daha rahat yazı yazmanızı sağlayan ergonomik bir şekle getiriyor. Bunun yanı sıra alt tarafta yer alan hoparlörler ve soğutma ızgaraları için daha fazla hava akışı sağlamış oluyor. Öte yandan Asus, ultra taşınabilir cihazın MIL-STD 810G standartlarında, şok, titreşim ve aşırı sıcaklık gibi çeşitli tehlike testlerinden başarıyla geçtiğini belirtmiş. Ethernet portu yok?! ZenBook 13 üzerinde yer alan bağlantı ara yüzlerine yakından bakacak olursak; sağ tarafta USB 2.0 bağlantı, yanında kombo ses jakı ve yine aynı yerde micro sd kart yuvası yer alıyor. Güç girişinin yer aldığı sol tarafta ise bir tam boy HDMI bağlantı noktası ve USB 3.1 (Gen 2) Tip-C ve Tip-A bağlantı noktalarını bulacaksınız. Wi-Fi 5 (802.11 ac) ve Bluetooth 5.0 ise kablosuz arayüz seçenekleri olarak yer alıyor. Bir şeyler eksik değil mi? Evet cihazda kablolu internet bağlantısı için bir ethernet girişi yer almıyor. Cihazın ince yapısını korumak adına sanıyorum üreticiler zaman zaman bu tip tercihlerde bulunabiliyorlar. Burada ki eksikliği Asus, USB 3.0 arayüzünü kullanan minik bir harici ethernet portunu, kutu içeriğine ekleyerek ortadan kaldırmış.

Türkiye Oyun Bilgisayarı Pazarına Büyük Yatırım: Game Garaj Yazı yazması son derece zevkli... Cihazda yer alan klavye biraz sıkışık bir görünüme sahip. Özellikle sağ yön tuşlarından pek fazla feragat etmek istemeyen Asus bunun bir bedeli olarak, çevre tuşları ufaltma yoluna gitmiş. Bu bağlamda örneğin sağ shift tuşu hem oldukça küçük bir formda hem de yön tuşlarının tam yanına iliştirilmiş. Bir süre kullandıktan sonra alıştığım için kullanıma etki eden unsurlar olduğunu düşünmüyorum. Klavyenin yazma hissiyatı ise gayet iyi. Asus’un belirttiğine göre tuşların aktif olmak için kat etmesi gereken mesafe ise 1.4mm.

Screen Pad ile klavye arasında oldukça ince bir alan mevcut. Yazı yazma esnasında ister istemez eliniz screen pad’e çarptığı için bu gibi durumlarda ekranı yazı moduna almakta yarar var. Vazgeçilmez bir detay olma yolunda... Hesap makinesi, el yazısı arayüzü, hızlı kısayol tuşları, Office bileşenleri olan Doc Xpert - Sheet Xpert ve Slide Xpert gibi uygulamalarla birlikte gelen Screen Pad arayüzünü ayrıca Spotify ve Youtube benzeri kendine has uygulamalar ile de kullanabiliyorsunuz. Screen Pad ile ilgili uygulama mağazasına yine kendi arayüzü üzerinde yer alan AppDeals programı aracılığı ile ulaşmanız mümkün. Tabii bu bölüm aynı zaman da standart bir monitör işlevi görecek şekilde de kullanılabiliyor. Dolayısı ile masaüstünüzde ki herhangi bir pencereyi aşağı sürükleyerek Screen Pad üzerinden kullanıma devam etmeniz mümkün. Çözünürlük olarak iki seçenek ile birlikte gelen bu ekranı, 1.000 x 500 veya 2.160 x 1.080 piksel seçeneklerinden biriyle kullanabilirsiniz.

HONOR Yeni Ürünlerini İspanya’da Tanıttı!

Bilgisayarınız yüzünüzü tanısın! Windows Hello ile oturum açma imkanınız olduğundan bahsetmiştik.Bunun dışında parmak izi okuyucu gibi seçenekler ne yazık ki mevcut değil. Fakat 720p çözünürlükte ki kamera ile oldukça iyi aydınlatılmış ve renk hassasiyeti olan görüntüler elde edebilmeniz mümkün. Hoparlörlerden gelen ses çok yüksek değil, ancak tizler net ve göze çarpan bas ile şaşırtıcı derecede iyi. Zaten Asus birçok bileşende olduğu gibi bu kısımda da dünya çapında bir marka ile işbirliğine gitmiş ve hoparlörler Harman Kardon imzası taşıyor. Performansı nasıl? Performans verilerinden söz etmeden önce, bir ultrabook sınıfı diz üstü bilgisayardan neler bekleyebileceğinizin sınırlarını iyi belirlemeniz gerekiyor. İşleriniz için ve özellikle mobil olma durumunuz çok sık yaşadığınız bir hadise ise tercih etmeniz gereken bir cihaz UX334FL. Buna bağlı olarak performans konusunda her ne kadar işinizi bir çok konuda görecek olsa da, aşırı kaynak tüketen grafik işleme veya video düzenleme programları için çokta ideal bir konfigürasyona sahip değil. Yanlış anlamayın, işlerinizi halletmeniz gereken acil durumlarda ve ufak tefek meselelerde sizi asla yarı yolda bırakacağını sanmıyorum. Fakat yine de bahsettiğim tür de işleriniz için tüm yükü bu cihazla halletmeniz pek olası bir senaryo değil.



Acer, Okullar İçin TravelMate Spin B3 Dizüstü Bilgisayarı Duyurdu Termal değerler bakımından cihazın performansında bir sorun yok. Fakat yük altına giren işlemci eğer sıcaklık 75 dereceyi geçmeye başlarsa çekirdek hızlarını düşürerek ısının düşmesini bekliyor. Uzun süreli CPU-Z stres testinde kendisini 60 dereceyi pek fazla geçmeyecek şekilde 1.9 ila 2.0 Ghz arasına sabitleyen sistemi tam performans kullanmak için Windows ayarlarından işlemci durumunu değiştirmek istediğimde bu seçeneğin kapalı olduğunu gördüm. Buna rağmen kullanım yaptığım süre boyunca bu tip bir hız kesme durumu ile fazla karşılaşmadığımı da belirteyim. Peki oyun oynatır mı? Her ne kadar bu bilgisayar ile oyun oynamak doğru bir beklenti olmasa da, benim gibi bir oyuncu için en azından 1 oyun testi yapmadan incelemeyi bitirmek düşünülemezdi. Ben de elimin altında hazırda bulunan ve bayıla bayıla oynayıp bitirdiğim Assassin’s Creed Odyssey ile kendi benchmarkı üzerinden bir test gerçekleştirdim. Tüm ayarlar Low’da ve 720p çözünürlük ile yaptığım testte ortalama 30 fps sonucuna ulaşabildim. Tabii ki AC:Odyssey’in böyle bir dizüstü bilgisayar için fazla iyimser bir seçenek olduğunun farkındayım. Burada ki amacım kafanızda bir performans kriteri oluşturabilmek. Böylece bu bilgisayar ile hangi oyunları oynayabileceğinizi bu test üzerinden tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum.