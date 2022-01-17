Dünyanın en pahalı otomobili olmuştu! Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi yolda

Sadece 3 adet üretilen Rolls-Royce Boat Tail, dünyanın en pahalı otomobili olarak karşımıza çıkmıştı. Otomobil, yaklaşık 5,8 metre uzunluğunda tekerlekli lüks bir tekne gibi görünüyordu. Otomobilin arka tarafında ise Boat Tail işlemeli bir sofra takımı, içecek buzdolabı, döner kokteyl masaları, katlanır sandalyeler ve Güneş'ten korunmak için şemsiye bulunuyordu. Otomobil aynı zamanda lüks detaylara da sahipti. Şimdi bu oldukça nadir otomobilin ikincisinin geldiği bilgisi verildi.

ROLLS-ROYCE BOAT TAIL'İN İKİNCİSİ GELİYOR

Rolls-Royce'un açıklamasına göre; dünyanın en pahalı otomobili unvanını alan Boat Tail'in ikincisi, 2022 Villa d'Este'de ilk kez görücüye çıkacak. İtalya'daki Como Gölü kıyısındaki lüks etkinliğin 20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor.

İkinci Boat Tail ile ilgili herhangi bir detay mevcut değil. Ancak otomobilin ilkinden farklı olması bekleniyor.

FİYATI SÜRPRİZ OLMAYACAK

İlk Boat Tail, 20 milyon sterlinlik (Yaklaşık 28 milyon dolar) bir fiyata sahipti. Böylece 2019'da tanıtılan Bugatti La Voiture Noire modelini geride bırakmıştı. İkinci Boat Tail'in de bu derece yüksek bir rakama satılması kesinlikle sürpriz olmayacak.

İlk Boat Tail'ın teknik detaylarında ise Phantom ismi bizleri selamlamıştı. Çünkü yaklaşık 5,8 metre uzunluğundaki Coupe otomobil, Phantom'un mimarisi ile gelmişti. Böylesine bir otomobile ise 563 beygir güç üretebilen 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor güç vermişti. Yeni Boat Tail'in kaputunun altında bir değişiklik olacak mı hep beraber göreceğiz.

