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Dünyanın en pahalı otomobili tanıtıldı! Sadece 3 adet üretildi

28.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en pahalı otomobili değişti. Rolls-Royce Boat Tail dünyanın en pahalı otomobili unvanının yeni sahibi oldu. Sadece 3 adet üretilen Rolls-Royce Boat Tail'ın fiyatı söylenenlere bakılırsa dudak uçuklatacak cinsten.

Dünyanın en pahalı otomobili tanıtıldı! Sadece 3 adet üretildi

Dünyanın en pahalı otomobilini hiç merak ettiniz mi? Birçok insan, dünyanın en pahalı otomobili görmek veya detaylarını öğrenmek için arama motorlarına başvuruyor. Arama yapanların karşısına ise 2019'da tanıtılan Bugatti La Voiture Noire çıkıyordu. Ta ki bugüne dek.

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI OTOMOBİLİ

Rolls-Royce Boat Tail, dünyanın en pahalı otomobili oldu. Boat Tail, yaklaşık 5,8 metre uzunluğunda tekerlekli lüks bir tekne gibi görünüyor. Ayrıca arka tarafta bir sürpriz bizleri karşılıyor. Çünkü otomobilin arka tarafında Boat Tail işlemeli bir sofra takımı, içecek buzdolabı, döner kokteyl masaları, katlanır sandalyeler ve Güneş'ten korunmak için şemsiye bulunuyor.

Rolls-Royce Boat Tail

Otomobil aynı zamanda lüks detaylara da sahip. Zira Rolls-Royce ve BOVET 1822 üç yıl boyunca yan yana çalışarak otomobil için özel saatler tasarlamış.

Rolls-Royce Boat Tail-2

ROLLS-ROYCE BOAT TAIL'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boat Tail'ın teknik detaylarında Phantom ismi bizleri selamlıyor. Çünkü yaklaşık 5,8 metre uzunluğundaki Coupe otomobil, Phantom'un mimarisi ile geliyor. Böylesine bir otomobile ise 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor güç veriyor. Bu motor, 563 beygir güç üretebiliyor.

Rolls-Royce Boat Tail-1

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FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Rolls-Royce Boat Tail herkesin alabileceği türden bir otomobil değil. Çünkü otomobilden yalnızca 3 adet üretilmiş durumda. Söylenenlere göre, dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail'ın fiyatı 20 milyon sterlin olarak belirlenmiş.

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