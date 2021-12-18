Dünyanın en saçma binası olarak anılan gökdelen nerede? Dünyanın en saçma binası hangi şehirde?

Google'a 'dünyanın en saçma binası' yazıldığında, Türkiye'de 1994 yılında inşa edilen gökdelen çıkıyor. Sarı, mavi, kırmızı renkte olan dünyanın en saçma binasının ünü dünyaya yayıldı. Bu bina, bulunduğu konumdan bir çok noktadan görülebiliyor.

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI NEREDE?

Dünyanın dikkatini çeken ve arama motoruna 'dünyanın en saçma binası' yazıldığında çıkan gökdelen Kahramanmaraş'ta bulunuyor. 18 katlı Özel İdare İş Merkezi olan 'dünyanın en saçma binası' Trabzon Bulvarı’nda, Kahramanmaraş Valiliği’nin yanına yapıldı. 2 bin 110 metrekare alana kurulu olan bu bina Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete girdi.

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR

Binanın yılbaşında yıkılması planlanıyor. Taşınma işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Enes Eryılmaz şu açıklamalarda bulundu: “Malum, yıkım aşamasına gelindi. Biz de taşıma işlemlerini yapıyoruz. Sanırım yılbaşında yıkılacak. Bu eşyaları taşımakta bize kısmet oldu. 3 gündür taşıma işlemi yapıyoruz. 3 güne kadar da bitireceğiz. En son Onikişubat Kaymakamlığı vardı, onların da taşıma işlemini yapıyoruz. 45 metrelik asansörle en üst kattaki eşyaları taşıyoruz.” Bir vatandaş ise, “Çok iyi oluyor, bir ucubeden kurtuluyor Kahramanmaraş” ifadelerini sarf etti.



