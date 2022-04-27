Dünyanın en sağlıklı yağını böyle kullanmaya kalkmayın!

Sağlıklı hatta ömrü uzattığı söylenen zeytinyağları ile ilgili kötü haber geldi. Uzmanlar, yemekleri zeytinyağı ile pişirilmemesi konusunda uyarıda bulundur. Her geçen gün tüketimi artan zeytinyağı, diğer yağlara göre daha çabuk yanıyor. Düşük yanma noktasına sahip olan zeytinyağını ne kadar çok ocakta tutarsanız yemekle piştiği taca arasında kahverengi bir bariyer oluşturacaktır.

PİŞİRİRKEN ZEYTİNYAĞI KULLANMAYIN

Fransız lüks mutfak eşyası şirketi Le Creuset, yapışmaz wok tavalarından şikâyet eden bir müşteriye, “Pişirme aşamasında zeytinyağı kullanmaktan kaçınmanızı ve kolza yağı, Hindistan cevizi yağı ve ayçiçek yağı gibi daha yüksek yanma noktasına sahip yağları kullanmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

Müşterilerini daha yüksek yanma noktasına sahip bir alternatif kullanmaya çağıran şirket, “Arada bir tencerenin etrafına yemeklik yağ sürmenizi ve onu bırakmanızı tavsiye ederiz, bu tencerenin kalitesini korumaya yardımcı olacaktır” diye ekledi.

"ZEYTİNYAĞI YEMEĞİ TAMAMLAMAK İÇİN İDEAL"

Şef Mark Greenaway, zeytinyağının serpiştirilerek veya garnitür olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Greenaway, “Zeytinyağı ile asla yemek yapmamalısınız. Sadece bir yemeği tamamlamak için kullanılmalıdır” diyor.

Rafine edilmemiş yağlar, daha fazla mineral, enzim ve diğer bileşikler içerdiğinden daha düşük bir yanma noktasına sahip oluyor. Yanma noktası daha yüksek olan yağlar arasında avokado, badem, kanola, mısır ve yer fıstığı yağı bulunuyor.



