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Dünyanın en şanslı insanı oldu! Herkesin hayalini kurduğu para sahibini buldu... Bir gecede 2 milyar dolar kazandı

08.11.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin ünlü şans oyunu Powerball ulaştığı büyük ödülle tüm dünyada gündem oldu. Bugün yapılan çekilişte dağıtılacak ikramiye 2 milyar doları buldu. Milyonlarca insanın hayalini süsleyen büyük ikramiye sadece 1 kişiye çıktı. Şimdi tüm dünya şanslı ismi merak ediyor.

Dünyanın en şanslı insanı oldu! Herkesin hayalini kurduğu para sahibini buldu... Bir gecede 2 milyar dolar kazandı

ABD'nın ünlü lotosu Powerball'ın büyük ikramiyesi bu gece itibarıyla sahibini buldu. 39 haftadır devreden şans oyunu ulaştığı miktarla duyanların dudaklarını uçuklatmıştı.

2 MİLYAR DOLAR BİR KİŞİYE GİTTİ

Şans oyunu oynayanların hayalini süsleyen 2 milyar dolar ABD başta olmak üzere tüm dünyada heyecan yarattı. Söz konusu şans oyunu 39 haftadır devrederek dünyada rekor olacak büyük ikramiyeye ulaştı. Art arda devretmesiyle büyük ödülü artan şans oyununda nihayet talihli belli oldu.

AASD

Bir kişiye mi çıkacak yoksa şanslılar arasında bölünecek mi diye merak edilen 2 milyar dolar 39 haftanın ardından tek bir kişinin yüzünü güldürdü. Şimdi ise en çok konuşulan konu 2 milyar doların sahibinin kim olduğu... ABD'den henüz talihlinin kim olduğuyla ilgili açıklama yapılmadı.

BİR ÖNCEKİ REKOR İKRAMİYE 3 KİŞİYE ÇIKMIŞTI

Bir önceki rekor ikramiye olan 1,59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü. Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pensilvanya’ya çıkmıştı.

Tek bir kişiye çıkarsa... Dünya rekoru! ABD'de büyük ikramiye dudak uçuklatan rakama ulaştı Tek bir kişiye çıkarsa... Dünya rekoru! ABD'de büyük ikramiye dudak uçuklatan rakama ulaştı

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