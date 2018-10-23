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Dünyanın en seksi sunucusu açtı ağzını, yumdu gözünü!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu ilan edilen Meksikalı Yanet Garcia, eski sevgilisiyle ilgili ayrılık iddiaları hakkında konuştu. Eski sevgilisi Doug Martin ile ayrılık atışmasına devam eden Yanet Garcia, Martin'in 'Benim paramı istiyordu.' iddiasına sert şekilde cevap verdi.

E-spor oyuncusu ve Youtuber olan eski sevgilisinin ortaya attığı iddialarına ateş püsküren Yanet Garcia, hakkındaki iddiaları yalanladı. 'Aşık olduğum adamı artık tanıyamıyorum. Kabul edemeyeceğim yalanlar ortaya atıyor.' diyerek olayın arka planında yaşananlarla ilgili açıklamalar yaptı.

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Birçok dergi tarafından "dünyanın en seksi hava durumu sunucusu" ilan edilen Meksikalı Yanet Garcia ile eski sevgilisi Doug Martin arasındaki "ayrılık" atışması devam ediyor. Aylar önce Garcia'dan, "Daha çok oyun oynamak istiyorum" diyerek ayrılan Martin daha sonra, "Benim paramı istiyordu" demişti. Martin'in iddiasına Garcia'dan çok sert yanıt geldi.
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Uluslararası kamuoyu işi gücü bıraktı, “dünyanın en seksi hava durumu sunucusu” ile eski erkek arkadaşı arasındaki atışmayı izliyor… Aslında gündemi meşgul eden olayın fitili yaz aylarında, e-spor oyuncusu ve YouTuber olan Doug Martin’in uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Yanet Garcia’dan ayrıldığını açıklaması ile ateşlendi.
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O dönemde “Daha çok oyun oynamak istiyorum” diyerek ayrılığını açıklayan 23 yaşındaki Martin sosyal medyada alay konusu olmuştu. Birçok insan, “Bu kadar güzel bir kadın sırf oyun oynamak için bırakılır mı” gibi yorumlarda bulunmuş ve baskıya dayanamayan Martin geçen hafta ayrılığın gerçek sebebini açıklamıştı.
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Martin, ayrılığın sebebi olarak, “Eski partnerim YouTube’daki videolardan kazandığım ücretlerden pay istiyordu. Ona otomobil de dahil olmak üzere birçok hediye verdim ama bunlarla yetinmedi” demişti.
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Bu açıklamanın ardından sessizliğini koruyan 27 yaşındaki Garcia sosyal medya üzerinden adeta açtı ağzını yumdu gözünü… Garcia Instagram platformu üzerinden 7.8 milyon takipçisine, “Eski erkek arkadaşım parayı, karşılıksız sevgiye tercih etti.
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Aşık olduğum adamı atık tanıyamıyorum. Adalete ve cesarete inanıyorum ve işte bu sebeple kabul edemeyeceğim yalanları ortaya çıkarıyorum. Eğer Tanrı benim yanımdaysa, kim benim karşımda” mesajını paylaştı.
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Garcia hakkındaki iddiaları yalanlayarak, “Her gün ekonomik bağımsızlığımı kazanmak için çalışıyorum ve kimseye hiçbir şekilde ihtiyacım yok” dedi.
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Yanet Garcia sosyal medya sunucu

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