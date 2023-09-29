'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons dantel doğum günü kıyafetiyle sosyal medyada gündem yarattı

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Simmons ani bir kararla profesyonel sporculuk kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirmişti. Sporculuk başarısının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarının dikkatini çeken Simmons sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Fenomen isim son olarak doğum günü pozlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Instagram hesabından doğum gününü kutlamak için poz veren Simmons'un gönderisi kısa sürede sevenlerinin beğenisini kazandı. Fenomen isim beyaz dantelden oluşan elbisesiyle sahilde pozlar verdi. Yaptığı paylaşıma Simmons "Altın doğum günü" notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisi kazanırken sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Simmons'un doğum gününü kutlayan yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok sevimli görünüyorsun" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Buna bayıldım" yorumunu ekledi.