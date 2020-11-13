HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Dünyanın en 'tüyler ürpertici' yaratıklarından biri böyle görüntülendi

Dünyanın en 'tüyler ürpertici' yaratıklarından biri böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 13.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Avustralyalı bilim insanları, okyanus derinliklerinde yaşayan Magnapinna kalamarının videosunu yayınladı.

Dünyanın en 'tüyler ürpertici' yaratıklarından biri böyle görüntülendi

Science Alert portalının aktardığına göre yayınlanan video, 2017 yılında Avustralya’nın güneyindeki kapsamlı araştırmalar sırasında kayda alındı.

Bu hayvanın, 1 ilâ 4 kilometre derinliklerde yaşadığı için doğadaki en zor yakalanan yaratıklardan biri olduğu kaydedildi.

Magnapinna kalamarının özellikleri, uzunluğu 8 metreyi geçebilen kolları ve büyük yüzgeci.

Araştırmacılar, PLOS One’daki yazılarında "Avustralya sularında ilk olan bu gözlemler, kozmopolitanizm hipotezini doğruladı ve birbirine doğrudan mekânsal ve zamansal yakınlıkta bulunan kalamarların lokal küme dağılımına işaret etti" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Vatandaşların sigara tepkisi şaşırttıVatandaşların sigara tepkisi şaşırttı
AUZEF sınav tarihleri yaklaşıyor!AUZEF sınav tarihleri yaklaşıyor!
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Ünlü şarkıcıdan ayna karşısında bikinili poz!
Ünlü şarkıcıdan ayna karşısında bikinili poz!
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Diğer Haberler
Türkmenistan'da 6 metrelik altın kaplama köpek heykeli
Kent meydanında 6 metrelik altın kaplama köpek heykeli
Sigara denetiminde vatandaşlardan ilginç tepkiler
Vatandaşların sigara tepkisi şaşırttı
7 yıl sonra ilk kez görülmüştü! Yakalı toy kuşu avcıların hedefi oldu
Trabzon'dan saldılar, Yozgat'ta vurdular
Gören şaşkına dönüyor! Fareyi elleriyle besliyor
Gören şaşkına dönüyor! Fareyi elleriyle besliyor
Önemli keşif: Bu gemi ölüleri öbür dünyaya götürüyordu!
Önemli keşif: Bu gemi ölüleri öbür dünyaya götürüyordu!
İsmi Corona olan kadının hayatı artık çok zor!
İnanılmaz şeylere maruz kalıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.