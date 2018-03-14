Dünyanın en ünlü moda tasarımcıları onların peşinde!

Kris Grikaite

Kristina 17 yaşında, Rusya'nın Omsk şehrinde doğdu ve orada büyüdü. Keşfedildiğinde doğru zamanda doğru yerdeydi.

İtalyan modaevinin sahibi Miuccia Prada, Kristina'yı fark etti ve o anda 3 yıllık sözleşme teklif etti. Vogue dersinde sık sık yer alan Kris, etkileyici ifadesiyle dikkat çekiyor.

Adwoa Aboah

Gana asıllı İngiltere doğumlu olan Adwoa Aboah klasik bir İngilizden çok farklı. Yüz yapısı, kısa saçları ve çilleri, onu o yapan aykırı tavırları. Tarzı ve tavrıyla gittiği yerlerde dikkat çekmemesi ise neredeyse imkansız.

Adwoa, models.com'a göre “en ümit verici model” - Hadid kızkardeşlerinden ve Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber'den daha fazla talep görüyor.

Diana Silvers

Diana moda dünyasında adını yeni yeni duyurmaya başladı, ancak etkileyici ve doğal güzelliği onu podyumların aranan yüzü yapmaya başladı.

Diana, modelliğinin yanında fotoğrafa düşkünlüğüyle de biliniyor.

Ashley Graham

Moda dünyasında deyim yerindeyse çığır açan Ashley Graham, moda dergilerinin ve podyumların aranan yüzlerinden.