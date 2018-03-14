Dünyanın en ünlü moda tasarımcıları onların peşinde!

Kris Grikaite
Kristina 17 yaşında, Rusya'nın Omsk şehrinde doğdu ve orada büyüdü. Keşfedildiğinde doğru zamanda doğru yerdeydi.
İtalyan modaevinin sahibi Miuccia Prada, Kristina'yı fark etti ve o anda 3 yıllık sözleşme teklif etti. Vogue dersinde sık sık yer alan Kris, etkileyici ifadesiyle dikkat çekiyor.
Adwoa Aboah
Gana asıllı İngiltere doğumlu olan Adwoa Aboah klasik bir İngilizden çok farklı. Yüz yapısı, kısa saçları ve çilleri, onu o yapan aykırı tavırları. Tarzı ve tavrıyla gittiği yerlerde dikkat çekmemesi ise neredeyse imkansız.
Adwoa, models.com'a göre “en ümit verici model” - Hadid kızkardeşlerinden ve Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber'den daha fazla talep görüyor.
Diana Silvers
Diana moda dünyasında adını yeni yeni duyurmaya başladı, ancak etkileyici ve doğal güzelliği onu podyumların aranan yüzü yapmaya başladı.
Diana, modelliğinin yanında fotoğrafa düşkünlüğüyle de biliniyor.
Ashley Graham
Moda dünyasında deyim yerindeyse çığır açan Ashley Graham, moda dergilerinin ve podyumların aranan yüzlerinden.
Selülitleri ve kilolarıyla sık sık eleştiri oklarının hedefinde olan Ashley selülitlerine savaş açanlara karşı şöyle savunma yapıyor: : “Birileri bacaklarımın ‘selülit şehri’ olduğunu söyledi. Ama şimdi fark ediyorum ki bu bacaklar zafer ve cesaretin hikayesini anlatıyor. Başkalarının kendi rahatları için bana ve size vücutlarımızın nasıl olması gerektiğini dikte etmesine izin vermeyeceğim.” ‘Oyunu değiştiren’ kişi olduğunu söyleyen Graham, tüm dünyadaki kadınlar için rol model olduğunu söylüyor.
Graham, Sport's Illustrated Dergisi’nin geçen yıl şubatta çıkan bikini özel sayısı için poz veren ilk büyük beden model olmuştu.
Mica Arganaraz
Prada'nın vazgeçilmezlerinden olan Arjantinli model Mica, tasarımcılar tarafından ilham perisi olarak görülüyor.
Efsanevi model Gia Carangi'ye benzetilen Mica'nın sırrının sadeliğinde, karizmasında ve enerjisinde yattığı söyleniyor.
Stella Lucia
İlk olarak Givenchy Moda Evi tarafından fark edilen Stella, güzelliğiyle diğer tasarımcıların da ilgisini kısa sürede çekmeyi başardı.
Daha 18 yaşında olan ancak sayısız dergi kapağını süsleyen Stella, podyumların aranan yüzlerinden.
Imaan Hammam
Mısırlı babası ve Faslı annesinden miras kalan egzotik ve doğal güzelliğiyle hemen dikkat çeken Imaan'ın, portföyünde çok sayıda moda çekimleri ve şovları aynı zamanda Victoria Secret defilesi bulunuyor.
Imaan'a geleceğin Naomi Campbell'ı gözüyle bakılıyor.
Vittoria Ceretti
Bu İtalyan kız Dolce & Gabbana, Armani ve Chanel gibi markaların ilham kaynağı oldu.
14 yaşından beri modellik yapan Vittoria, şimdilerde 18 yaşında.
Kaia Gerber
90'ların efsanevi süpermodeli Cindy Crawford'un 16 yaşındaki kızı Kaia Gerber'in moda dünyasını fethetmesine gerek yok.
Güzelliği, zarafeti ve çalışkanlığı ile bilinen Gerber ünlü tasarımcıların peşinden koştuğu isimlerden.
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