Dünyanın en uzun bayrağı Keşmir için açıldı

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı ablukayı protesto için Pakistan'da 5 kilometrelik dünyanın en uzun bayrağı açıldı.

Cammu Keşmir Dayanışma Hareketi ve Keşmir Gençler Birliği tarafından organize edilen gösteri, Cinnah Bulvarı üzerinde düzenlendi.

Cammu Keşmir Dayanışma Hareketi Sözcüsü Uzma Gul, vefat eden annesini defnetmesinin ardından protestoya geldiğini belirterek, "Bugün annemi defnedip buraya gelme sebebim, onların ömürleri boyunca mücadele ettiği davayı devam ettirebilmektir." diye konuştu.

Dünyanın en uzun bayrağını açarak Cammu Keşmir'de uygulanan ablukaya dünyanın dikkatini çekmek istediklerini kaydeden Gul, "Bizim için Keşmir bayrağı bir çiçektir. Bugün İslamabad'da dünyanın en büyük çiçeğini açıyoruz." dedi.

Başkentte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıkların bulunduğu Kırmızı Bölge'den itibaren açılan 5 kilometrelik Keşmir bayrağını binlerce Pakistanlı kaldırdı.

Cammu Keşmir Dayanışma Hareketi tarafından yapılan açıklamada, bayrağın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuru yapıldığı, bir önceki rekorun 2,5 kilometrelik bayrak olduğu belirtildi.