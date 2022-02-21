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Dünyanın en yaşlı insanı kim? Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında ve nereli?

21.02.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yaşlı insanı merak konusu oldu. Sosyal medyada atılan bir video herkesin aklına aynı soruyu düşürdü. Dünyanın en yaşlı insanı olduğu söylenen kişinin kim olduğu, dünyanın en yaşlı insanının nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Dünyanın en yaşlı insanının Türk olduğu bile ortaya atılan savlardan biri oldu. Peki Dünyanın en yaşlı insanı kim ve dünyanın en yaşlı insanı şuanda kaç yaşında? İşte dünyanın en yaşlı insanına dair merak edilenler!

Dünyanın en yaşlı insanı kim? Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında ve nereli?

Dünyanın en yaşlı insanı merak edilen konular arasına girdi. Dünyanın en yaşlı insanı adını Guinness Rekorlar Kitabına yazdırdı. Her yapılan eylemin ya da olayın Guinness Rekorlar Kitabına giremiyor. Ancak Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 2019 yılında Dünyanın en yaşlı insanı olarak Kane Tanaka girdi. Dünyanın en yaşlı insanının kim olduğu ve kaç yaşında olduğu en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en yaşlı insanına dair merak edilen her detay haberimizde yer alıyor...

KANE TANAKA KİMDİR?

Kane Tanaka 2 Ocak 1903 yılında Japonya'da dünyaya geldi. 2021 yılında 118.yaşını kutlayan Tanaka, dünyanın en yaşlı insanı olmuştur. Kane Tanaka hayatı boyunca birkaç büyük hastalıklara gögüs gerdi. Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka, 35 yaşındayken üvey kızı ile birlikte paratifo ateşine yakalandı. 45 yaşına geldiğinde ise pankreas kanseri ameliyatı geçirdi. Kane Tanaka, en son kalın bağırsak kanseri teşhisi koyuldu ve 103 yaşında ameliyat oldu.

Kane Tanaka'nın 2020 Yaz Olimpiyatları'nda meşaleyi tutması bekleniyordu ancak Corona endişesiyle meşaleyi taşıma görevinden çekildi. Kane Tanaka, 9 Mart 2019 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kişisi" ve "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kadını" olarak resmi olarak ilan edildi. 19 Eylül 2020 yılında Nabi Tajima'nın 117 yıl 260 günlük ölüm yaşını geçtikten sonra şimdiye kadar ki en uzun yaşayan Japon kişisi ve dünyanın en yaşlı üçüncü kişisi oldu ve dünyanın en yaşlı üçüncü kişisi rekorunu kırdı.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI NERELİ?

Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka Japonyalıdır. Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 2019 yılında “en yaşlı insan” unvanını alan Tanaka'nın hafızasını korumak için sayı yapbozları çözdüğü öğrenildi.

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