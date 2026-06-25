Dünyanın en yaşlı kız kardeşleri: 316 yaşındalar! Bilim inceleyecek

Guinness Dünya Rekorları tarafından bu ay 'dünyanın yaşayan en yaşlı kız kardeş üçlüsü' olarak kayıtlara geçen kardeşler, yaşlanma araştırmalarına önemli katkı sağlayabilir.

GENETİK FAKTÖRLER İNCELENİYOR

Sao Paulo Üniversitesi'nden bilim insanı Mayana Zatz liderliğinde yürütülen DNA Longevo Projesi, yaşlanmanın biyolojik nedenlerini ve uzun yaşamı destekleyen genetik özellikleri araştırıyor.

Proje kapsamında, 90 yaşını aşan bireyler ve 100 yaş üzerindeki kişiler, kırılganlık, bilişsel gerileme veya kronik hastalıklar geliştiren kişilerle karşılaştırılıyor.

Araştırmacılar, uzun ömür ve sağlıklı yaşlanmayla ilişkili koruyucu genleri tespit etmeyi hedefliyor.

"KORUYUCU GENLERİ ARIYORUZ"

Sao Paulo Üniversitesi İnsan Genomu Araştırma Merkezi Koordinatörü Mayana Zatz, DNA analizleriyle uzun yaşamı destekleyen genleri belirlemeye çalıştıklarını belirterek, "100 yaşını aşan ve özellikle ailelerinde birden fazla asırlık birey bulunan ne kadar çok kişiye ulaşırsak, bu genleri tespit etme konusunda o kadar doğru sonuçlar elde ederiz" dedi.

Bilim insanları, ileri yaşlarda sağlık ve fiziksel fonksiyonların korunmasında kalıtımsal faktörlerin çevresel etkenlerden daha önemli rol oynayabileceğini düşünüyor.

AYNI AİLEDEN ÜÇ ASIRLIK YAŞAM HİKAYESİ

Araştırmaya konu olan kardeşler; 109 yaşındaki Levita de Deus Nunes, 104 yaşındaki Zoraide de Deus Mota ve 103 yaşındaki Zulina de Deus Nunes. Rio de Janeiro'da yaşayan kardeşler, uzun ömür kayıtlarını doğrulayan küresel kuruluş tarafından tespit edildi.

CEO Ben Meyers, kardeşlerin yaşlarının güçlü bir genetik etkiye işaret ettiğini belirterek, "Ancak birbirlerine yakın yaşamaları sayesinde güçlü bir sosyal destek ağına da sahipler. Uzun yaşamda topluluk ve aile desteğinin de önemli bir payı var" ifadelerini kullandı.

UZUN YAŞAMIN SIRRI: SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ BİR HAYAT

Kardeşler, uzun yaşamlarını sağlıklı beslenmeye ve aktif yaşam tarzına bağlıyor. Çocukluğunda nehirlerde yüzdüğünü ve balık tuttuğunu anlatan Zulina, "Her şey tazeydi. O dönem buzdolabımız yoktu" dedi.

Zoraide ise anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirmenin sağlıklı yaşam üzerindeki etkisini vurguladı.

SIRADAN HAYATLAR, OLAĞANÜSTÜ YAŞAM SÜRELERİ

Kardeşlerin yaşam öyküleri ise oldukça mütevazı. Levita el sanatlarıyla uğraştıktan sonra bir televizyon kanalında çalıştı.

Zoraide hemşirelik yaptı ve beş çocuk büyüttü.

Zulina ise ev hanımı olarak altı çocuk yetiştirdi.

109 yaşındaki Levita, geriye dönüp baktığında pişmanlığı olmadığını belirterek, "Güzel bir çocukluk ve gençlik geçirdim. Şikayet edecek bir şeyim yok" dedi.

HEDEF 500 ASIRLIK BİREYE ULAŞMAK

Araştırmacılar, yaşam tarzından bağımsız olarak kalp, kas ve bilişsel fonksiyonları koruyan genetik mekanizmaları ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Projede görev alan araştırmacı Joao Paulo Guilherme, daha kesin sonuçlara ulaşabilmek için çalışmaların genişletileceğini belirterek, "Uzun ömür konusunda daha net sonuçlar elde edebilmek için 500'den fazla 100 yaş üzeri bireye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.