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    4. Dünyanın en yaşlı süper modeli: Yaşını duyan inanamıyor! Güzelliğiyle göz kamaştrıyor

    Dünyanın en yaşlı süper modeli: Yaşını duyan inanamıyor! Güzelliğiyle göz kamaştrıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.04.2024 11:17
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    Carmen Dell'Orefice adlı model dünyanın en yaşlı süper modeli olarak biliniyor. Zarif tarzı ve zamansız güzelliğiyle dikkat çeken modelin yaşını duyan kulaklarına inanamıyor.

    Dünyanın en yaşlı süper modeli: Yaşını duyan inanamıyor! Güzelliğiyle göz kamaştrıyor

    Carmen Dell'Orefice çalışan en eski süper modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda 92 yaşında olan model birçok günlü marka çekimlerinin yüzü olmasıyla ünlü.

    70 yıldır model olarak çalışıyor ve ilk kapağını henüz 15 yaşındayken yaptı. Ünlü model, Cecil Beaton, Richard Avedon ve Irving gibi dünyanın en ünlü fotoğrafçılarından bazılarıyla çalıştı.

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    Süper model, yaş ayrımcılığıyla mücadele etmek için çalışıyor ve aynı zamanda birçok eski stil ikonuna da ilham veriyor. 92 yaşındaki modelin inanılmaz genç görünümün ardında bazı sırlar var. Geçmişte, zarif kemik yapısını sağlam tutmak için silikon enjeksiyonu yaptırdığını itiraf etmişti. Bunun dışında en önemli ipuçlarından ve püf noktalarından bazıları henüz açıklanmadı.

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    Güzel modele sosyal medyadan, "Durun. 92 yaşında ve hala gençlik çeşmesine dalmış gibi taze mi görünüyor?", "Asla yaşlanmamasının sırrı nedir?" şeklinde yorumlar geliyor.

    Vitrin


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