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Dünyanın en yüksek IQ'suna sahip kişisi açıkladı: Dedikodu ruh sağlığına iyi geliyor!

30.12.2024 16:54
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Dünyada, 276 puanla kayıtlara geçen en yüksek IQ'ya sahip Kim Younghoon, IQ puanı yüksek kişilerin, eğlence dünyasındaki "dedikodu" içerikli haberleri takip etmesinin, kaygı bozukluğuna (anksiyete) iyi geldiğini düşünüyor.

Dünyanın en yüksek IQ'suna sahip kişisi açıkladı: Dedikodu ruh sağlığına iyi geliyor!

Dünyadaki en yüksek IQ puanına sahip Kim, Us Weekly dergisine verdiği mülakatta pop kültürüne olan sevgisinin, sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

IQ puanı 276 olan Kim, zeka seviyesi ölçütü olarak bilinen bu puanın yüksek olduğu birçok kişinin kaygı bozukluğu olduğunu kaydetti.

Güney Koreli Kim, eğlence dünyasını ve ünlüler hakkındaki "dedikodu" içerikli haberleri takip etmenin, kendi kaygı bozukluğuna da iyi geldiğini söyleyerek, ünlülerin, yeni fikirler üretmeye yardımcı olduğunu dile getirdi.

Mülakat Us Weekly'de, "Dünyanın en zeki adamı, IQ seviyesi ne kadar yüksekse dedikodu ihtiyacının o kadar çok olduğuna inanıyor" başlığıyla yayınlandı.

AA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
IQ testi dedikodu
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