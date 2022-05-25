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Dünyanın en zehirli türleri arasında! Tekirdağ'da görüntülendi: Temas edilmesi halinde...

25.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde görüntülenen, dünyanın en zehirli türleri arasında yer alan pusula denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı. Uzmanlar, zehirli denizanalarına dokunulmaması çağrısında bulundu. İşte haberin detayları...

Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü. Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) vatandaşları tedirgin etti.

BOYLARI 1.5 METREYİ BULUYOR

Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara’da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.

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"NE ÖLÜSÜNE NE DE DİRİSİNE DOKUNMAYIN"

Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.

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Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, "İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz. Yakından bakıyoruz ama yaklaşıp ellersek tehlikeli, ellemesen bir şey yok" dedi. (İHA)

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Tekirdağ
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