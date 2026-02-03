Dünyanın en zenginlerinin ortak özelliği! Bu burçtan olanlar parayı mıknatıs gibi çekiyor

Astroloji meraklıları için dünyanın en zenginlerinin ortak burçlarını inceledik. Bu bir tesadüf mü yoksa burçların karakter üzerindeki etkisi mi? Sonuçlar gerçekten düşündürücü... İşte astrolojiye göre zengin olma potansiyelleri güçlü olan burçlar.

ASLAN

Google'un kurucularından Sergey Brin, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı Warren Buffett gibi dünyanın en zenginleri listesinde yer alan isimler Aslan burcu.

Aslan burcu hırslı yapısı, lider duruşu, yüksek öz güveni ve cesaretli oluşuyla iş dünyasında en öne çıkan burçlar arasında yer alıyor.

YENGEÇ

Elon Musk ve tarihte 100 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kadın olmayı başaran L'Oreal'in varisi Francoise Bettencourt Meyers Yengeç burcu.

Yengeç burcu duygusaldır ve sezgisel yönü son derece güçlüdür. İş hayatında başarılı olmak onlar için doğuştan gelen bir şanstır. Yengeçler aile şirketi yönetme-büyütme konusunda son derece yeteneklidirler.

KOÇ

Louis Vuitton Moet Hennessy'in sahibi Bernard Arnault ve Google'ın kurucularından Larry Page Koç burcu. Koç burcu doğuştan girişimcidir. Cesur yapısı sayesinde iş dünyasında net karar alıp hızla yükselebilirler. Risk almaktan korkmazlar ve uzun vadeli stratejiler çizerek zenginlik onlar için kaçınılmaz olabilir.

YAY

Amazon kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos ise Yay burcu olarak karşımıza çıkıyor. Hayal kurmak onlar için nefes almak gibi bir şeydir. Bu hayalleri kurup bir kenara bırakmak yerine düşleri gerçek yapmak adına çalışırlar. Son derece çalışkan ve inatçı olan Yaylar, para kazanma konusunda en doğru hamleleri yapan burç olarak karşımıza çıkar.