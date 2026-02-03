Fenomen tavsiyesi sonunuz olmasın! 'Doğal zayıflama ilaçları' riskli mi?

Sosyal medya akışlarında sıkça karşımıza çıkan, ünlü isimlerin ve fenomenlerin tavsiyeleriyle geniş kitlelere ulaşan zayıflama ürünleri tartışılmaya devam ediyor.

'Kısa sürede şaşırtıcı sonuç' ve 'tamamen bitkisel' vaatleriyle pazarlanan bu ürünlerin, vitrindeki ışıltılı tanıtımlarının ardında ciddi riskler barındırabileceği belirtiliyor.

"ÖLÜMCÜL RİSKLER TAŞIYOR"

Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer, vatandaşların 'doğal' kelimesine aldanarak aslında birer kimyasal kokteyl tükettiğini ifade etti. Özellikle fenomenlerin ellerine tutuşturulan reklam metinleriyle pazarlanan bu ürünlerin, Sağlık Bakanlığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "takviye edici gıda" onayı alarak denetimden kaçtığına dikkati çeken Ezer, analiz edilmemiş bu maddelerin eczacı ve hekim kontrolü dışında kullanılmasının ölümcül riskler taşıdığının altını çizdi.

"BEDELİ ÇOK AĞIR OLABİLİYOR"

Zayıflama ürünlerinde sıkça tağşişe rastlandığını ifade eden Ezer, "Yapılan analizlerde sibutramin, sildenafil gibi yasaklı ilaç etken maddeleriyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız doğal bir ürün aldığını zannederken aslında farkında olmadan ilaç kullanmış oluyor. Bu ürünler ilk etapta hızlı kilo verdiriyor gibi görünebilir ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor" diye konuştu.

"HAYATİ RİSK OLUŞTURAN TABLOLARLA KARŞILAŞABİLİYORUZ"

Bu tür ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğinin altını çizen Mustafa Ezer, "Bu ürünleri kullanan hastalarımız çarpıntı, tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerle eczanelere ya da hastanelere başvurabiliyor. Daha ilerleyen süreçte böbrek hasarı, karaciğer yetmezliği ve hayati risk oluşturan tablolarla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki çoğu zaman bu durum fark edildiğinde geç kalınmış oluyor" şeklinde kullandı.

"KİLO VERME KİŞİYE ÖZELDİR"

Ezer, özellikle sosyal medya fenomenleri üzerinden yapılan reklamlara da değinerek, bu tanıtımların da yanıltıcı olduğunu kaydetti. Ezer, "Orada genellikle bir reklam metni okunuyor. İlacın gerçekten kullanılıp kullanılmadığı bile belli değil. Bu tür paylaşımlar vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehlikeye atıyor. Kilo verme kişiye özeldir. Ürünün dozu, kullanım süresi ve kişinin kullandığı diğer ilaçlar mutlaka değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımız zayıflama amacıyla ürünleri internetten değil, uzmanının yönlendirmesiyle temin etmelidir. Eczane güvendir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır