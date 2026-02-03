KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Fenomen tavsiyesi sonunuz olmasın! 'Doğal zayıflama ilaçları' riskli mi?

Son yıllarda 'fit görünüm' arzusu, binlerce kişiyi sosyal medyada pazarlanan zayıflama ürünlerine yönlendiriyor. 'Doğal', 'bitkisel' ve 'hızlı sonuç' vaatleriyle vitrine çıkan bu ürünler, fenomenlerin tavsiyeleriyle geniş kitlelere ulaşırken, uzmanlar ciddi sağlık risklerine dikkat çekti.

Fenomen tavsiyesi sonunuz olmasın! 'Doğal zayıflama ilaçları' riskli mi?

Sosyal medya akışlarında sıkça karşımıza çıkan, ünlü isimlerin ve fenomenlerin tavsiyeleriyle geniş kitlelere ulaşan zayıflama ürünleri tartışılmaya devam ediyor.

'Kısa sürede şaşırtıcı sonuç' ve 'tamamen bitkisel' vaatleriyle pazarlanan bu ürünlerin, vitrindeki ışıltılı tanıtımlarının ardında ciddi riskler barındırabileceği belirtiliyor.

Fenomen tavsiyesi sonunuz olmasın! Doğal zayıflama ilaçları riskli mi? 1

"ÖLÜMCÜL RİSKLER TAŞIYOR"

Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer, vatandaşların 'doğal' kelimesine aldanarak aslında birer kimyasal kokteyl tükettiğini ifade etti. Özellikle fenomenlerin ellerine tutuşturulan reklam metinleriyle pazarlanan bu ürünlerin, Sağlık Bakanlığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "takviye edici gıda" onayı alarak denetimden kaçtığına dikkati çeken Ezer, analiz edilmemiş bu maddelerin eczacı ve hekim kontrolü dışında kullanılmasının ölümcül riskler taşıdığının altını çizdi.

Fenomen tavsiyesi sonunuz olmasın! Doğal zayıflama ilaçları riskli mi? 2

"BEDELİ ÇOK AĞIR OLABİLİYOR"

Zayıflama ürünlerinde sıkça tağşişe rastlandığını ifade eden Ezer, "Yapılan analizlerde sibutramin, sildenafil gibi yasaklı ilaç etken maddeleriyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız doğal bir ürün aldığını zannederken aslında farkında olmadan ilaç kullanmış oluyor. Bu ürünler ilk etapta hızlı kilo verdiriyor gibi görünebilir ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor" diye konuştu.

Fenomen tavsiyesi sonunuz olmasın! Doğal zayıflama ilaçları riskli mi? 3

"HAYATİ RİSK OLUŞTURAN TABLOLARLA KARŞILAŞABİLİYORUZ"

Bu tür ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğinin altını çizen Mustafa Ezer, "Bu ürünleri kullanan hastalarımız çarpıntı, tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerle eczanelere ya da hastanelere başvurabiliyor. Daha ilerleyen süreçte böbrek hasarı, karaciğer yetmezliği ve hayati risk oluşturan tablolarla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki çoğu zaman bu durum fark edildiğinde geç kalınmış oluyor" şeklinde kullandı.

Fenomen tavsiyesi sonunuz olmasın! Doğal zayıflama ilaçları riskli mi? 4

"KİLO VERME KİŞİYE ÖZELDİR"

Ezer, özellikle sosyal medya fenomenleri üzerinden yapılan reklamlara da değinerek, bu tanıtımların da yanıltıcı olduğunu kaydetti. Ezer, "Orada genellikle bir reklam metni okunuyor. İlacın gerçekten kullanılıp kullanılmadığı bile belli değil. Bu tür paylaşımlar vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehlikeye atıyor. Kilo verme kişiye özeldir. Ürünün dozu, kullanım süresi ve kişinin kullandığı diğer ilaçlar mutlaka değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımız zayıflama amacıyla ürünleri internetten değil, uzmanının yönlendirmesiyle temin etmelidir. Eczane güvendir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu burçtan olanlar parayı mıknatıs gibi çekiyorBu burçtan olanlar parayı mıknatıs gibi çekiyor
Bu ikili yorgunluğu bıçak gibi kesiyorBu ikili yorgunluğu bıçak gibi kesiyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilaç zayıflık zayıflama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.