Dünyanın gidişatını değiştirebilecek gelişme... "Zaporijya'daki durum endişe verici"

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin AB'den yapılan açıklama tedirgin etti. Ukrayna Rusya savaşıyla birlikte yeni bir nükleer korkusu tüm dünyayı tedirgin ederken Zaporijya'daki durumun endişe verici olduğu belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyada, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili açıklama yaptı.

"AŞIRI DERECEDE ENDİŞE VERİCİ"

Durumu "aşırı derecede endişe verici" şeklinde niteleyen Borrell, Rusya'nın hasarlı elektrik hatlarının tamirini ve santralin Ukrayna elektrik sistemine tam olarak bağlanmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Borrell ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının tesise gitmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

YANGIN SONRASI ZELENSKİY'DEN ÇAĞRI

Ukrayna nükleer enerji şirketi Energo-atom, dün santralde yangın çıktığını duyurmuştu. Açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği bildirildi. Kesintiden bir süre sonra santralde işleyişin normale döndüğü belirtildi ancak endişeler de beraberinde geldi.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, yaşananlar sonrası uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulunarak "Felaket çok yakın" uyarısı yaptı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor. (AA)

