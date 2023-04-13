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Dünyanın gözü bu görevdeydi! Önemli gelişme... "Yıldırım riski..."

13.04.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Jüpiter görevi merakla bekleniyordu. Dünya çapında birçok insanın gözü bu görevdeydi... Ancak ESA'nın heyecanlandıran Jüpiter görevi, kötü hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. ESA ve Arianespace tarafından fırlatmanın yıldırım riski nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Dünyanın gözü bu görevdeydi! Önemli gelişme... "Yıldırım riski..."

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA), Jüpiter'i ve buzla kaplı uyduları Calisto, Europa ve Ganymede incelemek üzere uzaya göndermeyi planladığı Jüpiter Icy Moons Explorer (JUICE) adlı uzay aracının fırlatılması kötü hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. ESA ve Arianespace, Fransız Guyanası'ndaki Kourou'da bulunan Avrupa uzay limanından Ariane 5 roketiyle GMT 12.45’de planlanan fırlatmanın yıldırım riski nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Erteleme kararı fırlatma geri sayımından birkaç dakika önce alındı.

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JUICE, FIRLATILDIKTAN SONRA 884 MİLYON KİLOMETREDEN FAZLA YOL KAT EDECEK

ESA tarafından fırlatılacak olan JUICE, dünya dışı yaşam formları için yaşanabilir ortamlar aramak için Jüpiter'i ve onun buzlu uydularını inceleyecek. Fırlatıldıktan sonra 884 milyon kilometreden fazla yol kat edecek olan JUICE’ın, yolculuğunun 8 yıl sürmesi bekleniyor. JUICE’ın Ganymede'nin yörüngesinde birkaç yıl geçirecek.

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“GÜNEŞ SİSTEMİNİN BAŞKA BİR YERİNDE YAŞAM BULACAKSAK, MUHTEMELEN BUZUN ALTINDA OLACAK”

İngiltere Uzay Ajansı'nda Uzay Bilimleri Başkanı Dr. Caroline Harper, görevin Ganymede yüzeyinin altındaki okyanusların varlığını doğrulayacağına inandığını belirterek, “JUICE kendi başına buzlu bir ayda yaşam aramak için tasarlanmadı, ancak güneş sisteminin başka bir yerinde yaşam bulacaksak, muhtemelen buzun altında olacak, eğer bir okyanus varsa, buzun altında ve o aylardan birinde. Bu yüzden, bulmayı umduğumuz şeyi bulup bulamayacağımızı, buzlu kabuğun altında yaşamı destekleyen koşulları içerebilecek tuzlu okyanuslar olup olmadığını görmek çok heyecan verici olacak” dedi.

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ESA, Mars'tan sonra dış güneş sistemindeki bir gezegen için ilk kez fırlatma gerçekleştirecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Jüpiter ESA Avrupa Uzay Ajansı

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