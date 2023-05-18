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Dünyanın gözü orada... Irkçılık sloganları attılar! "Araplara ölüm, köyleri yakın

18.05.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail işgali altındaki Kudüs'te fanatik Yahudiler, Kudüs Günü münasebetiyle 'Bayrak Yürüyüşü' düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları ile Ağlama Duvarı'na yürüyen Yahudiler, "Araplara ölüm" ve "Köyleri yakın" gibi ırkçı sloganlar attı. İşte haberin detayları...

Dünyanın gözü orada... Irkçılık sloganları attılar! "Araplara ölüm, köyleri yakın

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te fanatik Yahudilerin 'Kudüs Günü' münasebetiyle düzenledikleri provokatif 'Bayrak Yürüyüşü' nedeniyle tansiyon yükseldi. Binlerce fanatik Yahudi, ellerinde İsrail bayrakları ile Kudüs'teki Şam Kapısı'ndan Ağlama Duvarı'na yürüyerek, "Araplara ölüm" ve "Köyleri yakın" gibi ırkçı sloganlar attı.

Şam Kapısı'nda toplanan fanatik Yahudiler, yürüyüşü haberleştiren gazetecilere su şişesi ve benzeri nesneler fırlatırken, 2 kişi gözaltına alındı. Yürüyüşe katılan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, "Tanrıya şükür burada on binlerce insan var, Kudüs sonsuza dek bizimdir." dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Bayrak Yürüyüşü'nün tehditler nedeniyle İsrail'in geri adım atmayacağına dair bir mesaj göndermek için orijinal yolunda yapılması talimatını verdiğini açıkladı.

GAZZE'DE YÜZLERCE FİLİSTİNLİ 'BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ'NÜ PROTESTO ETTİ

Yüzlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nde fanatik Yahudilerin düzenlediği 'Bayrak Yürüyüşü'nü protesto etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), insansız hava araçlarıyla Filistinli göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gaz attı.

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FİLİSTİN'DEN KINAMA GELDİ

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nabil Ebu Rudeineh yaptığı açıklamada, "İslamiyet'in ve Hristiyanlığın kutsallarıyla Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir ve Filistin halkının meşruiyeti ve tarihi hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

'Bayrak Yürüyüşü'nü kınayan Rudeineh, yürüyüşü provokasyon ve gerginliği tırmandıran bir hareket olarak nitelendirdi.

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2021'DE 11 GÜN SÜREN ÇATIŞMALAR PATLAK VERMİŞTİ

Fanatik Yahudilerin 2021'de düzenlediği 'Bayrak Yürüyüşü' nedeniyle İsrail ve Filistin arasında 11 gün süren çatışmalar patlak vermiş, çatışmalarda en az 250 Filistinli ile 13 İsrailli hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs İsrail

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