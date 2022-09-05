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Dünyanın ilk 'moleküler içecek yazıcısı' üretildi! Çaydan meyve suyuna binlerce içecek yapabiliyor: Fiyatı ise...

05.09.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketi, "dünyanın ilk moleküler içecek yazıcısı"nı geliştirdi. Şirket, Cana One adı verilen yazıcıyla binlerce içecek üretilebildiğini iddia ediyor. Ürün kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Yazıcıdan edinmek isteyenlerin ödemesi gereken rakam ise açıklandı.

Dünyanın ilk 'moleküler içecek yazıcısı' üretildi! Çaydan meyve suyuna binlerce içecek yapabiliyor: Fiyatı ise...

Her şey ama her şey atomlar ve moleküllerden oluşma özelliğine sahip. Buna yediklerimiz ve içtiklerimiz de dahil. Eğer molekülleri kontrol edebilseydik, bu moleküllerden herhangi bir içecek yapabilirdik. İşte Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Cana'yı harekete geçiren şey de bu oldu.

İŞTE DÜNYANIN İLK MOLEKÜLER İÇECEK YAZICISI

Cana, "dünyanın ilk moleküler içecek yazıcısı"nı üretti. Ekibiyle üç yıl boyunca ne içtiğimizi moleküler düzeyde incelediğini söyleyen şirket, Cana One adını verdiği yazıcının yüzlerce farklı içecek oluşturabileceği vaadinde bulunuyor. Yazıcı, cold brew kahve, çay, maden suyu, soda, meyve suyu ve hatta özel kokteyller de dahil olmak üzere birçok içeceği yapabiliyor.

Buna ek olarak, şeker, kafein ve alkol gibi bileşenlerin seviyelerini özelleştirebilmek mümkün oluyor ve zararlı içecek yapmasınlar diye bir PIN koduyla cihaz çocuklar için güvenli hale getirilebiliyor.

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Yapılan açıklamalara göre Cana One, evrensel içerik setine sahip bir kartuş içeriyor. Şirket, her kartuşun en az bir ay dayanacağını ve biten tüm kartuşları da geri dönüştüreceğini belirtiyor.

FİYATI NE KADAR?

Cana One'ın fiyatına gelelim. Şu anda müşteriler, 99 dolarlık ön ödeme yaparak dünyanın ilk moleküler içecek yazıcısından birini rezerve edebiliyor. 2023'te teslimatları başlayacak olan yazıcının ilk 10.000 sipariş için fiyatı 499 dolar ve sonrasındaysa 799 dolar olacak.

Kartuşlar gerektiğinde ücretsiz olarak değiştirilecek. Ancak müşteriler yazıcıdan ne yapmasını istediklerine bağlı olarak içecek başına ödeme yapacak. Örneğin buzlu çay için ödenmesi gereken fiyat 0,79 dolar olacak.

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Anahtar Kelimeler:
içecekler yazıcı
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