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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ziyarete açıldı!

17.04.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ziyarete açıldı. Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemide basın mensuplarının da katıldığı bir tanıtım turu gerçekleştirildi. Saat 13.00'te vatandaşların ziyaretine açılan 231 metre uzunluğundaki devasa gemi büyük ilgi gördü.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ziyarete açıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen TCG Anadolu dün halkın ziyaretine açılmak üzere Sarayburnu Limanı'nda demirlemişti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan gemide basın mensuplarının da katıldığı bir tanıtım turu gerçekleştirildi.

HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

Saat 13.00 itibariyle halkın ziyaretine açılan 231 metre uzunluğundaki devasa geminin, uçuş güvertesinde "Bayraktar Kızılelma", "Bayraktar TB3", 4 adet taarruz helikopteri AH1W, 4 adet genel maksat helikopteri Seahawk SH70 konumlandırıldı.

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Ziyaretçiler gemiye zırhlı araçların da bulunduğu havuz güvertesinden giriş yaparak, uçuş güvertesini gezerken, bol bol fotoğraf çekti.

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"EMEĞİ OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yoldan geçerken TGC Anadolu'yu görüp durduğunu söyleyen Murat Ayduru, "Motorla geçiyorduk görünce durduk. Tarihi ana tanıklık etmek istedik. Her zaman nasip olmaz. Ülkemiz için büyük bir başarı. Emeği olanlara teşekkür ederiz. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zaman görmek nasip olmaz" dedi.

"GÖRDÜK VE GERİ DÖNDÜK"

Emrah Duru ise, "Arkadaşımızla geçerken gördük ve geri döndük. Baya büyük gemi. Görür görmez anladık uçak gemi olduğunu. Büyük bir başarı. Yapanların eline sağlık. Şu an girişler yasak olduğu için dışarıdan bakıp fotoğraf çektirdik" dedi.

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(DHA)


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