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  4. Dünyanın konuştuğu mucize! Tren istasyonunda dehşete düşüren an...

Dünyanın konuştuğu mucize! Tren istasyonunda dehşete düşüren an...

19.04.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’in Buenos Aires kentinde meydana gelen olayda isminin Candela olduğu bildirilen genç kadın bayılarak dengesini kaybetti ve platformdan raylara düştü. Tren durduktan sonra mucizevi şekilde raylardan canlı olarak kurtarılan Candela hayatta olduğuna inanamıyor.

Arjantin’in Buenos Aires kentinde yaşanan görüntüleri görenler inanamıyor. Paylaşılan kamera kayıtlarında istasyona varmak üzere bekleyen yolcuların arasındaki bir kadının dengesiz halde trene doğru yürüdüğü esnada raylara doğru tökezleyip düştüğü görülüyor.

MYNET - DIŞ HABER

DEHŞETE DÜŞTÜLER

Etraftaki insanların dehşet içinde ellerini kafalarına götürdüğü görülen videoda genç kadın iki trenin arasındaki boşlukta kayboluyor. Ancak tren durduktan sonra mucizevi bir şekilde canlı halde raylardan çıkarılıyor ve tekerlekli sandalyeye alınıp hastaneye ulaştırılıyor.

BAYGINLIK GEÇİRMİŞ

RAYSS

Hastaneye kaldırılan genç kadın bir tehlike olmadığı fark edilince taburcu edildi. Görüntüleri seyretmesinin ardından yaptığı açıklamada Candela kan basıncında ani bir düşüş yaşadığını ve baygınlık geçirdiğini söyledi.

''YENİDEN DOĞDU''

Önündeki kişiyi uyarmaya çalışması dışında hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen genç kadın, hala nasıl hayatta olduğuna anlam veremediğini söyledi. Görgü tanıklarından biri de bunun tam bir mucize olduğunu söyledi ve ‘’O kız yeniden doğdu’’ dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Buenos Aires Arjantin
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