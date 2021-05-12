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Dünyanın konuştuğu okul katliamının ardından ülke yasta!

12.05.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da dün 7’si çocuk 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve ülkenin tarihinin en kötü silahlı saldırılarından biri olan trajedinin gerçekleştiği okulun ölüne halk çiçek bırakıyor.

Dünyanın konuştuğu okul katliamının ardından ülke yasta!

Kazan’da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan 175 numaralı okulun önüne çiçekler bırakılıyor.

Bugün ulusal yas ilan edilen ülkede bayraklar yarıya indirildi. Ölenlerin cenaze törenlerinin gün içinde yapılması planlanıyor.

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42 yaşındaki İrina Krasnikova, “Bu büyük ve beklenmedik bir kayıp. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, bunun başımıza gelmesi inanılmaz. Tüm bunlar benim çocuklarımın başına gelmedi ancak çok acı verici, konuşmakta zorlanıyorum” dedi.

Rus basının aktardığına göre ölen iki yetişkinden biri, saldırgana karşı kendini çocuklara siper eden öğretmen Elvira Ignatyeva.

SALDIRGANIN TEYZESİ: SESSİZ SESSİZ OTURURDU

Saldırganın kimliği de 19 yaşındaki İlnaz Galyaviev olarak açıklandı. Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan teyzesine göre, Galyaviev güzel güzel öğrenim gören, elektronik aletleri tamir etmekten hoşlanan ve tüm boş zamanını bilgisayar başında geçirmeyi seven bir gençti. Teyze, “Her zaman sessiz sessiz otururdu" dedi.

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Yeğeninin okulu neden bıraktığını bilmediğini belirten teyze, "Belki bir şey oldu, anlamıyorum! Kalbini mi kırdılar, ne oldu? Ya da, sanırım, belki de bir şeyle korkutuldu. Üç yıl programcılık okudu. Okulu bitirmesine az kalmıştı" açıklamasını yaptı.

Yeğeninin de yakınlarının da ne sigara içtiğini ne de alkol kullandığını söyleyen teyze, “Televizyonda (gözaltıdan sonra) bağırırken gördüğümüzde hepimiz şoke olduk. Anne ve babası onu o kadar çok seviyordu ki, her şeyi alıyorlardı ona. Belki bir şey içti, belki biri bir şeyler dedi. Bunu yapan bizim İlnazımız değil. Çok şaşırtıcı. Hiç öyle yüksek sesle bağırmazdı bile” dedi.

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Rusya

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