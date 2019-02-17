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Dünyaya duyurdular: Savaş riski çok yüksek

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İsrail'le savaş riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Dünyaya duyurdular: Savaş riski çok yüksek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında bir konuşma yaptı.

Cevad Zarif yaptığı konuşmada, " İsrail'le savaş riski çok yüksek" ifadelerini kullandı.

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İRAN israil

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