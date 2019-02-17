Dünyaya duyurdular: Savaş riski çok yüksek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında bir konuşma yaptı.
Cevad Zarif yaptığı konuşmada, " İsrail'le savaş riski çok yüksek" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi
'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!
İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Okuyucu Yorumları 0 yorum