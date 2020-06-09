Dünyayı ayağa kaldıran adam altın tabutta taşındı

Minneapolis’te polisin gözaltına aldığı sırada yaşamını yitiren ve ülkede 2 haftadır devam eden halk hareketinin yüzü haline gelen George Floyd için dün Houston’daki Fountain of Praise Kilisesi’nde bir anma töreni düzenlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kiliseye her seferinde 15’er kişi alındı.

Yarın annesinin yanına Teksas’ta gömülmeden önce düzenlenen etkinlikte 5 saat boyunca Floyd’un yakınları, hükümet liderleri, ünlü isimler ve sıradan vatandaşlar anma törenine katıldı.

Çok sayıda insan Floyd’un tabutu önünde saygı duruşu yaptı.

BİR ÇOK ÜNLÜ İSİM GİTTİ

Teksas Valisi Greg Abbott, “George Floyd, ABD’nin gidişatını değiştirdi. George Floyd acı için ölmedi. Yaşamı Amerikalıların ve Teksaslıların bu trajediye bakışını değiştirdi” ifadesini kullandı. Houston Belediye BaşkanI Sylvester Turner, Senatör Amy Klobuchar, aktör Kevin Hart, rapçi ve müzisyenler Ludacris ve Master P. gibi isimler törene katıldı.

Binlerce insan Floyd için 5 saat boyunca kuyrukta bekledi.

5 saat süren etkinliğe katılan binlerce insan Covid-19 önlemleri gereği kiliseye 15’er 15’er alındı. Kiliseye girip tabutun yanına gelenler de dua edip saygı gösterisinde bulunduktan sonra mekandan ayrıldı. Floyd’un altın kaplamalı bir tabutta taşınması da uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

