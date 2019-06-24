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Dünyayı değiştirecek 15 Türk!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

Tüm dünya insanlarının sevgi, barış, kardeşlik bilinciyle değişmesini; insanlığın farkındalığının yükselmesini; savaşların durdurulmasını; ekolojik dengelerin korunmasını amacıyla kurulan Dünya Değişim Akademisi 4.

Dünyayı değiştirecek 15 Türk!

Tüm dünya insanlarının sevgi, barış, kardeşlik bilinciyle değişmesini; insanlığın farkındalığının yükselmesini; savaşların durdurulmasını; ekolojik dengelerin korunmasını amacıyla kurulan Dünya Değişim Akademisi 4. mezunlarını verdi.
Dünyada ilk kez Türkiye’de başlatılan ve bireyin tümüyle değişmesi, sağlıklı olması, pozitifleşmesi ve tüm dünyayı etkilemesi hedefiyle ortaya çıkan Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nda 15 kişi daha sertifikalarını aldı. 2018’de başlatılan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen projede önce bireye odaklanılıyor.
İstanbul’daki programa özellikle Ege bölgesinden katılımcı ve talepler olması nedeniyle önümüzdeki dönemde İzmir’de programın açılacağını belirten Dünya Değişim Akademisi kurucuları şu açıklamaları yaptı:
“Bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimi üzerine 55 yıllık bilgi ve deneyim birikiminin sonucunda 60’ın üzerinde değişim programı oluşturuldu. Bunlar bireyi çok yönlü yapılandıran, özel etkili pratik ve teorik çalışmalardır. Yeni programlar da hazırlanacak. İnsanın ve toplumun olumlu bir şekilde gelişmesini ve ilerlemesini hedeflediğimiz ve adına Değişim Sanatı dediğimiz bu programları ilk olarak Türkiye’de yetiştirdiğimiz Değişim Uzmanları uygulamaya başladı. Türk Değişim Uzmanları yurt dışına açılacak, dünyayı değiştirecek olan insanlar Türkiye’den çıkacak.
Değişim Sanatı programları hem kişiler hem aileler hem şirketler için. Örnek verirsek, Affetme, Ebeveyn Olma, Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Korkuları Aşma, Kıskançlıktan, Öfkeden, Nefretten Özgürleşme, Sezgili Olma, Tekamül, Anda Kalma, Farkındalık, Kendini Bilme, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, Başarı, Öz güven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük... bunlardan birkaçı. Türk Değişim Uzmanları önderliğinde bu programları tüm dünyada uygulamaya başlıyoruz. Yabancı uzmanlar da yetiştirmeye başladık. Değişim akımı Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya yayılacak.”
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM)’den yapılan açıklama ise Dünya Değişim Akademisi ile ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi.
Değişim Uzmanı olmak isteyen herkesin programa katılabileceğini, önümüzdeki aylarda yeni programların açılacağını belirten yetkililer, Değişim Sanatı ve Programları üzerine geniş bilgi verdi:
Değişim sanatı nedir?
Her insan kendine has yetenekler hazinesi ile doğar. Fakat çok az insan bu hazineyi keşfeder ve hayata geçirir. Çoğunluk ise günümüzün yaşam dinamiği içinde bu hazineyi keşfedemediği ve hatta fakına bile varmadığı bir yaşam sürdürür. Değişim Sanatı, insanın içindeki bu hazineyi keşfetmesi ve hayata geçirmesi için sunulan teorik ve pratik çalışmalar bütünüdür.
Değişim uzmanı kimdir?
Değişim Uzmanı uyguladığı pratik tekniklerle bireyin özdeki doğal kişiliği üzerine sonradan eklenmiş, dayatılmış, öğretilmiş inanç ve kalıpları aşmasını sağlar. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren, ilham olan, motive eden profesyonellerdir.

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